Xiaomi Poco F3 5G tańszy o 300 zł. Okazja tylko przez jeden dzień

Xiaomi Poco F3 miał swoją premierę kilka miesięcy temu, ale wciąż kusi świetną specyfikacją. W najbliższym piątek w sklepie Komputronik będzie kusił jeszcze bardziej – ceną obniżoną o 300 zł.

Obecnie Xiaomi Poco F3 5G w wariancie 6/128 GB kosztuje w Komputroniku 1699 zł. W innych sklepach można go dostać taniej, bo za 1599 zł, jednak 29 października cena telefonu w tej sieci sprzedaży będzie niższa o 300 zł i wyniesie 1399 zł. Okazja dotyczy modelu 6/128 GB w kolorze niebieskim (Deep Ocean Blue). Żeby skorzystać z oferty Komputronika, trzeba podczas zakupu na stronie internetowej sklepu wpisać kod rabatowy KOMXIA300.

Xiaomi Poco F3 5G – prawie flagowiec

Xiaomi Poco F3 5G to jeden z najciekawszych modeli marki Poco. Jego sercem jest układ Snapdragon 870 (7 nm) o taktowaniu do 3,2 GHz. Szybkość pracy gwarantuje też wykorzystanie pamięci RAM w standardzie LPDDR5 oraz pamięci wewnętrznej UFS 3.1, w połączeniach 6/128 GB i 8/256 GB. Kulturę pracy gwarantować ma z kolei technologia chłodzenia LiquidCool 1.0 Plus. Wbudowany modem Snapdragon X55 zapewnia sprawną łączność 5G. Urządzenie obsługuje również sieć Wi-Fi 6.

Wyświetlacz AMOLED ma przekątną 6,67-cala Full HD+ i odświeżanie 120 Hz. Płynność podczas grania mają zwiększać także: częstotliwość próbkowania dotyku do 360 Hz oraz specjalny algorytm detekcji dotyku. Wyświetlacz ma certyfikat HDR10+ i wykorzystuje poprawiające obraz funkcje True Display i True Color. Maksymalna jasność ekranu wynosi 1300 nitów.

Smartfon został wyposażony w trzy aparaty wspierane AI. Główny ma 48 Mpix z łączeniem w duże piksele (1.6 μm 4-w-1), towarzyszy mu szerokokątny 8 Mpix o polu widzenia 119° oraz aparat telemakro 5 Mpix, z autofokusem w zakresie 3 cm – 7 cm. Przedni aparat 20 Mpix obsługuje również tryb nocny selfie.

Xiaomi Poco F3 ma dwa głośniki – główny na dole i dodatkowy na górze obudowy. Oferuje też technologię dźwięku Dolby Atmos.

Baterię o pojemności 4520 mAh można szynko podładować z mocą 33 W. Wszystkim zarządza system Android 11 z interfejsem MIUI 12.

