Xiaomi Poco M4 Pro 5G zadebiutuje w listopadzie. Co o nim wiemy?

Xiaomi Poco M4 Pro 5G będzie miał swoją premierę za niecałe dwa tygodnie. Producent oficjalnie potwierdził datę wydarzenia, są też znane najważniejsze cechy telefonu.

Firma Xiaomi podała dziś w swoich serwisach społecznościowych oraz w rozsyłanym do mediów zaproszeniu, że premiera Poco M4 Pro 5G odbędzie się 9 listopada, o godzinie 13:00 naszego czasu. Wydarzenie ma charakter prezentacji on-line, która będzie można śledzić na Twitterze, Facebooku i YouTube.

Specyfikacja Xiaomi Poco M4 Pro 5G pojawiała się już w kilku przeciekach, między innymi dzięki danym z certyfikacji FCC i TENAA, a także w benchmarku Geekbench 5.

Z informacji tych wynika, że Poco M4 Pro 5G napędzany będzie przez układ Mediateka o symbolu MT6833P. Numer ten pasuje do starszego układu Dimensity 700, jak również do nowszego Dimensity 810 i to zapewne ten drugi trafi do zapowiadanego telefonu. Wskazuje na to wyższe maksymalne taktowanie 2,4 GHz.

Z benchmarku wynika też, że telefon w jednym z wariantów otrzyma 8 GB pamięci RAM – i w tej konfiguracji nowy model uzyskał 603 punkty w teście jednego rdzenia i 1779 na wielu rdzeniach. Pamięć RAM 8 GB będzie prawdopodobnie połączona z 128 GB pamięci wewnętrznej, inne znane warianty Poco M4 Pro 5G to 4/64 GB i 6/128 GB.

Z ujawnionych fragmentów specyfikacji wynika także, że Poco M4 Pro 5G wyposażony będzie w ekran o przekątnej 6,5 lub 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+. Zapewni komunikację NFC, będzie miał Dual SIM, Androida 11 z MIUI 12.5, a bateria 5000 mAh będzie ładowana z mocą 33 W, a więc szybciej niż w poprzedniku (18 W).

Niektóre źródła sugerują, że Poco M4 Pro 5G będzie po prostu przebrandowanym Redmi Note 11.

Źródło zdjęć: Xiaomi, Telepolis

Źródło tekstu: wl.