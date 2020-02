Tijara Mobile - nowa sieć komórkowa rapera Malika Montany

4 lutego 2020 roku wystartowała nowa sieć komórkowa Tijara Mobile, której pomysłodawcą i współwłaścicielem jest Malik Montana - znany raper i autor tekstów. Własna sieć ma być przede wszystkim przestrzenią do interakcji i lepszego kontaktu z fanami oraz formą wyrazu artystycznego i dystrybucji unikalnych treści.

Tijara Mobile oferuje usługi telefonii komórkowej oraz dostępu do Internetu mobilnego w modelu abonamentowym oraz prepaidowym. Do wyboru są cztery pakiety:

29 zł – nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y w Polsce oraz 2 GB Internetu,

– nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y w Polsce oraz 2 GB Internetu, 32 zł – nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y w Polsce oraz 7 GB Internetu,

– nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y w Polsce oraz 7 GB Internetu, 35 zł – nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y w Polsce oraz 15 GB Internetu,

– nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y w Polsce oraz 15 GB Internetu, 45 zł – 40 GB Internetu, minuta rozmowy 0,29 zł, SMS 0,19 zł, MMS 0,49 zł.

W przypadku wyboru oferty abonamentowej, umowa jest bezterminowa. Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 30 zł. Pakiety na abonament i pakiety na kartę są identyczne. Kwoty abonamentu (wymienione powyżej) uwzględniają rabaty o łącznej wysokości 12,30 zł brutto za zgody marketingowe oraz zgodę na e-fakturę.

Malik Montana bardzo ceni sobie bliski kontakt ze swoimi fanami, a Tijara Mobile ma być przestrzenią ułatwiającą interakcję z nimi. Własna sieć daje także artyście wolność w kreowaniu i dostarczaniu niepowtarzalnych treści do najwierniejszych fanów, między innymi poprzez: spersonalizowane wiadomości SMS wysyłane do użytkowników Tijara Mobile w czasie rzeczywistym, Voicemailing (wiadomości głosowe wysyłane do abonentów), konkursy oraz eventy. Marka stawia na niepowtarzalność, oryginalność i maksymalną personalizację usług, oraz dostarczanie wyjątkowego kontentu muzycznego.

Priorytetem zarówno dla Malika Montany, jak i marki Tijara Mobile jest bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy abonentami. Dlatego też kolejnym krokiem w rozwoju Tijara Mobile jest wdrożenie szyfrowanego komunikatora rozmów i SMS, który ma zapewnić swoim użytkownikom bezpieczeństwo komunikacji na najwyższym poziomie.

Tijara Mobile pracuje także nad aplikacją multimedialną, która zapewni kontent muzyczny w postaci koncertów online. Użytkownicy Tijara Mobile będą mogli uczestniczyć w ważnych wydarzeniach muzycznych, z perspektywy sceny i backstage – nie wychodząc przy tym z domu.

Więcej informacji, w tym regulaminy i cenniki, można znaleźć na stronie tijara-mobile.pl. Zapraszamy również do dyskusji na naszym forum, w tym temacie.

Źródło tekstu: Tijara Mobile