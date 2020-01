Caritas Łączy - nowy operator wirtualny na polskim rynku

W marcu 2020 roku usługi telekomunikacyjne zacznie świadczyć nowy operator wirtualny, Caritas Łączy, który korzysta z rozwiązań dostarczonych przez polską spółkę MOVE Telecom. Wiemy, jak będzie wyglądać oferta tego MVNO.

Caritas Łączy to nowy operator MVNO, który wkrótce rozpocznie świadczenie usług polskim klientom. Dzięki rozwiązaniom telekomunikacyjnym dostarczanym przez MOVE Telecom S.A., a także zawartym umowom, Caritas Łączy posiada możliwości operatora typu Full MVNO i korzysta w pełni z wynikających z tego benefitów.

Zobacz: [Aktualizacja] Virgin Mobile Polska stał się pełnym MVNO. Z operatorem sieci Play łączą ich tylko nadajniki

Zobacz: Pogoń Mobile to sieć komórkowa szczecińskiej drużyny piłkarskiej

Największym udziałowcem nowego operatora wirtualnego jest Caritas, który obiecuje, że sieć Caritas Łączy będzie przekazywać część wypracowanego zysku na cele charytatywne.

- Aż 3/4 dorosłych Polaków deklaruje, że pomaga innym. Pomaganie jednoczy, daje radość, spełnienie i satysfakcję. Za trzy miesiące będzie to dodatkowo banalnie proste, ponieważ wówczas komercyjnie zadebiutuje nowy Operator telekomunikacyjny na Polskim rynku. Sieć Caritas Łączy posiadać będzie uczciwą ofertę bez ukrytych opłat i nieuczciwych promocji. Rozwiązania dostosowane są do zróżnicowanego odbiorcy z każdej grupy wiekowej. Co jednak najważniejsze – aż 1/3 zysku przeznaczana będzie na cele charytatywne. Nie jest to jednorazowa akcja, tylko pomysł na to jak pomagać ciągle. Abonenci Caritas Łączy nie płacą więcej za usługi – to Operator dzieli się swoim zyskiem, przez co oferta jest atrakcyjna cenowo, a proponowane rozwiązania są nowoczesne i dostosowane do rynkowych realiów. Jeśli chcesz mieć świadomość, że korzystając z telefonu lub internetu, każdego dnia robisz coś dobrego – wybierz Caritas Łączy – telefonię ponad podziałami.