W Orange Flex można płacić BLIKIEM

Pomarańczowi wprowadzają kolejną nowość do swojej oferty Orange Flex. Teraz za wszystkie usługi i pakiety można tam płacić przy użyciu BLIKA. To dodatkowa forma płatności, obok karty płatniczej.

Klienci Orange Flex mogę teraz korzystać z BLIKA do płacenia za usługi i pakiety. Kilka kliknięć wystarczy, by ustawić taką formę płatności. W odróżnieniu do karty płatniczej, BLIK działa na zasadzie doładowania. Wystarczy wpłacić dowolną kwotę, która pojawi się w sekcji "Płatności" w aplikacji. Z tych środków pobierane będą płatności za wszystkie zakupy w Orange Flex.

Orange Flex i BLIK - promocja

Od 6 lutego 2020 roku będzie można wziąć udział w promocji "Płać BLIK w Orange Flex". Podczas aktywacji Orange Flex należy wpisać kod promocyjny BLIKFLEX oraz wybrać BLIKA jako metodę płatności. Po miesiącu korzystania z Orange Flex użytkownik otrzyma 50 zł. Kwotę tę można wykorzystać między innymi na płatności za usługi w Orange Flex.

Promocja dotyczy nowych klientów Orange Flex. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.flex.orange.pl.

Źródło tekstu: Orange