T-Mobile: tańsze Xiaomi w Happy Fridays, odbierz do 40% rabatu

W najnowszej odsłonie akcji Happy Fridays T-Mobile oferuje taniej sprzęt Xiaomi. Na wybrane urządzenia tej marki można uzyskać nawet 40% rabatu. Klienci indywidualni T-Mobile mogą skorzystać z prezentu w dniach 15-19 października poprzez aplikację lub SMS.

Xiaomi to nie tylko producent smartfonów, ale także urządzeń smart home, multimedialnych, akcesoriów czy po prostu różnych gadżetów dla entuzjastów technologii. Takie też urządzenia można dostać taniej, korzystając z dzisiejszej propozycji T-Mobile z okazji Happy Fridays. Magentowy operator proponuje swoim klientom kod zniżkowy na wybrane urządzenia i akcesoria Xiaomi, dzięki któremu będą oni mogli zakupić je nawet o 40% taniej.

W ofercie promocyjnej znaleźć można technologiczne rarytasy, takie jak projektor multimedialny Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro, który chętni kupią taniej ze zniżką aż o 1000 zł. Praktycznym sprzętem dla wielu osób może okazać się 27-calowy monitor Xiaomi Mi Desktop 27, przeceniony dla klientów T-Mobile z 899 zł do 749 zł. Dokładną listę pozycji dostępnych w Happy Fridays ze zniżką można znaleźć w tabelce poniżej.

Jak odebrać kod na tańsze Xiaomi w Happy Fridays?

W tej odsłonie Happy Fridays bonus można odebrać od 15 aż do 19 października do końca dnia. Na sam wybór gadżetu klienci otrzymają przy tym kilka dodatkowych dni – rabat mogą zrealizować do 23 października włącznie.

Prezent dostępny jest w aplikacji „Mój T-Mobile” – po zalogowaniu na swoje konto użytkownik zostanie przeniesiony na specjalną stronę internetową, gdzie będzie mógł dokonać zakupu wybranego sprzętu. Urządzenia będzie można nabyć także podczas wizyty w salonie Mi Store, gdzie wystarczy podać sprzedawcy kod rabatowy. Można również go otrzymać, wysyłając wiadomość SMS na numer 80800 o treści „HF”.

Promocja obejmuje klientów oferty MIX (Frii Mix), na kartę (GO!, Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy) oraz tych posiadających abonament w T-Mobile (T, T DATA, Rodzina).

Źródło zdjęć: T-Mobile