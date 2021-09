T-Mobile uwalnia rozrywkę i pozwala co miesiąc zmieniać serwis streamingowy

T-Mobile Polska wprowadza do oferty nową usługę o nazwie Rozrywka Uwolniona. Dzięki niej nie musisz od razu decydować, z jakiego serwisu chcesz korzystać przez dłuższy okres czasu, ponieważ swoją decyzję możesz zmieniać co miesiąc.

Nasze zainteresowania i sposoby spędzania czasu wolnego często się zmieniają – raz wolimy poświęcić pół godziny na odcinek ulubionego serialu, innym razem wolimy oddać się lekturze długiego audiobooka. Od teraz nie trzeba będzie mieć już kilku abonamentów na różnych platformach, aby zwinnie przemierzać głębiny różnorodnych usług audiowizualnych. Rozrywka uwolniona w T-Mobile to jedyna na rynku oferta, która umożliwia zmianę serwisu streamingowego raz na 30 dni, przy czym cena pozostaje przez cały czas trwania umowy niezmienna.

Usługa obejmuje szeroką gamę platform online, dzięki którym użytkownik będzie mieć dostęp zarówno do telewizji, streamingu wideo z ulubionymi serialami i filmami, ebooków, jak i najlepszej muzyki. Na naszej liście znajdują się: HBO GO, Tidal Premium, Legimi, Polsat Box Go (Premium, Sport, Filmy i Seriale, Newsy i Rozrywka, Dzieci) i Eleven Sports, a wkrótce ta lista zostanie poszerzona o nowe serwisy. Wybór innego serwisu będzie bardzo prosty – będzie można tego dokonać za pomocą aplikacji Mój T-Mobile.

To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie jedną usługę łączącą kilka opcji. To oferta dla tych, którzy ciągle poszukują nowości – zarówno muzycznych czy książkowych, lubią być na bieżąco z popularnymi produkcjami filmowymi oraz ważnymi wydarzeniami sportowymi.

Nawet dwa lata w prezencie w taryfach 5G

Wraz z nową ofertą T-Mobile odświeża również taryfy 5G, w ramach których użytkownicy mogą otrzymać dostęp do usługi Rozrywka Uwolniona w prezencie. W zależności od wybranej taryfy klient będzie mógł surfować po wybranych serwisach bez opłat:

przez pół roku , jeśli zdecyduje się na pakiet M+,

, jeśli zdecyduje się na pakiet M+, przez rok przy wyborze taryfy L+,

przy wyborze taryfy L+, przez dwa lata, jeśli wybierze pakiet XL+.

Po bezpłatnym okresie można wyłączyć serwis lub kontynuować jego używanie za 20 zł miesięcznie. Ponadto, jeśli danego dnia użytkownik zakupi więcej niż jedną umowę lub aneks do umowy, to może liczyć na jeszcze więcej miesięcy usługi w prezencie.

Jeszcze więcej GB w ofertach 5G i specjalne rabaty na urządzenia

Korzystając z nowej oferty T-Mobile można otrzymać do 200 GB Internetu. W ofercie M+ 5G klient zyskuje 80 GB w pełnej prędkości, L+ 5G – 150 GB, natomiast w XL+ 5G – 200 GB. Ponadto, aby jeszcze wygodniej móc spędzać czas z rozrywką online, warto zastanowić się nad nowym smartfonem w korzystnej cenie. Wybierając abonament z urządzeniem w elastycznych ratach 0% można uzyskać dodatkowe rabaty – od 100 do 700 zł.

Więcej informacji na temat usługi Rozrywka Uwolniona można znaleźć pod tym adresem oraz w regulaminie.

