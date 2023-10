Nowość w T-Mobile. Ochrona w sieci także dla mniejszych firm

T-Mobile wprowadza nową usługę o nazwie Ochrona w sieci. Ma ona zapewnić małym i średnim firmom kompleksową ochronę służbowych urządzeń mobilnych w przystępnym cenowo modelu subskrypcji.

Urządzenia mobilne często zastępują nam komputery, również w pracy. Wielu pracowników przechowuje na nich służbowe dane, obsługuje pocztę lub uzyskuje dostęp do firmowych systemów i zasobów. W takich sytuacjach może się przydać „Ochrona w sieci”, czyli najnowsza, autorska usługa T-Mobile Polska, stworzona z myślą o małych i średnich firmach.

Magentowy operator chwali się, że korzystając z wieloletniego doświadczenia ochrony sieci oraz współpracy z całą grupą Deutsche Telekom, zapewnia kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa urządzeń mobilnych bez dużych obciążeń dla budżetu, potrzeby zatrudniania dodatkowych specjalistów IT czy ingerencji w urządzenia końcowe. Klienci biznesowi T-Mobile mogą osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa urządzeń mobilnych w ramach prostych pakietów subskrypcyjnych, kosztowo porównywalnych do jednej filiżanki kawy miesięcznie.

Jak działa Ochrona w sieci?

Klienci biznesowi T-Mobile Polska, którzy zdecydują się na usługę „Ochronę w sieci”, otrzymują rozwiązanie, które wykorzystuje moc obliczeniową centrum danych operatora do monitorowania, filtrowania i blokowania niebezpiecznego ruchu sieciowego z i do urządzenia mobilnego. Korzystanie z niej nie wymaga instalacji jakichkolwiek aplikacji, nie obciąża urządzeń, nie wpływa również na żywotność baterii. Cała praca odbywa się w sieci T-Mobile Polska, koncentrując się na ochronie na poziomie brzegu sieci. Wśród funkcji „Ochrony w sieci” znajduje się między innymi:

blokowanie niebezpiecznych linków i stron,

ochrona przed atakami socjotechnicznymi (phishing),

ochrona przed złośliwym oprogramowaniem.

Ochrona w sieci” to propozycja dla firm, które chcą zabezpieczyć swoje urządzenia przed rosnącą liczbą cyberataków, nie chcąc jednak inwestować środków w dodatkowych pracowników zajmujących się cyberbezpieczeństwem czy dedykowaną temu infrastrukturę. Dzięki kompleksowemu podejściu do bezpieczeństwa sieci, usługa może przyczynić się do bardziej efektywnego i bezpiecznego korzystania z mobilnego dostępu do Internetu. Dodatkową zaletą jest możliwość wygenerowania raportu oraz wsparcie techniczne dostępne 24/7. Dięki temu klienci T-Mobile mogą na bieżąco sprawdzać stan bezpieczeństwa oraz niemal w czasie rzeczywistym reagować na wszelkie incydenty.

Firewall Następnej Generacji

Ważną cechą „Ochrony w sieci” jest wykorzystanie Firewalla Następnej Generacji (NGFW). Oferuje on bogaty zestaw mechanizmów do kontroli ruchu sieciowego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami. Dzięki funkcji głębokiej inspekcji pakietów (DPI), system potrafi analizować przesyłane dane, dopuszczając lub blokując ruch. NGFW wyposażony jest także w dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak zapobieganie włamaniom, filtrowanie stron internetowych, antywirus i antymalware.

Co istotne, usługa nie zużywa pakietów danych. Działa na poziomie sieci T-Mobile, umożliwiając nieprzerwaną i bezpieczną pracę zarówno w biurze, jak i podczas podróży, również zagranicznych (czyli gdy klient korzysta z roamingu), bez zwiększania kosztów. Dzięki prostemu raportowaniu i powiadomieniom klienci są na bieżąco informowani o potencjalnych zagrożeniach i mogą szybko zareagować na ewentualne problemy.

Ile to kosztuje?

Z usługi „Ochrona w Sieci” skorzystać mogą wszyscy klienci Magenta Biznes. Opłata wynosi 5 zł netto miesięcznie za ochronę jednego kontraktu głosowego. Przy zawarciu nowej umowy klienci mogą skorzystać dodatkowo z 2 miesięcy bez opłat.

Aktywacji usługi można dokonać w każdym sklepie T-Mobile lub poprzez infolinię pod numerem 602 900 000. Więcej informacji o usłudze można można znaleźć pod tym adresem.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile