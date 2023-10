Orange z nowym prezentem. Twoi rozmówcy się zdziwią

Kolejna środa to nowy prezent w Orange. Tym razem jest coś pozornie nowego, choć na krótko i jest to usługa, która swoje najlepsze lata dawno ma już za sobą. Tak czy inaczej – dzwoniący się zdziwią.

W cotygodniowej akcji dla abonamentowych klientów Orange korzystających z aplikacji „Mój Orange”, operator rozdaje prezenty – najpopularniejsze są chyba darmowe gigabajty, ale część klientów może się zainteresować bezpłatnym okresem wybranej usługi Orange.

Jak jest tym razem? 11 października w akcji „Środy z Mój Orange” użytkownicy apki znajdą dwie skromne oferty do wyboru. Większa część klientów zobaczy zachętę do skorzystania z usługi Halo Granie, dzięki której dzwoniące do nas osoby zamiast zwykłego sygnału oczekiwania na połączenie usłyszą dowolnie wybrany dźwięk, na przykład popularny utwór.

To usługa, która w Orange w różnych wariantach jest dostępna już od 2007 roku i w tamtych czasach takie urozmaicenie mogło robić furorę. Dziś chyba mało kto o nim pamięta, ale tym bardziej może dzięki temu uda się zaskoczyć znajomych?

W proponowanym dziś wariancie Orange pozwala zastąpić wybranym utworem standardowy sygnał oczekiwania na połączenie. Można też nagrać własne powitanie np. biznesowe lub informujące o wyjeździe za granicę. Sygnały można zmieniać bez limitu w dowolnym momencie.

Orange proponuje Halo Granie za 0 zł na jeden miesiąc. Od kolejnego miesiąca opłata wynosi 2 zł za miesiąc (można ją wyłączyć), czyli tym razem operator nie zaszalał. Mimo wszystko może warto sprawdzić tę ofertę?

Drugi, alternatywny prezent to dobrze już znana CyberTarcza, która też jest oferowana za darmo na jeden miesiąc.

Prezenty można tradycyjnie odebrać w zakładce „Dla Ciebie” w aplikacji „Mój Orange”, w terminie do 17 października włącznie, czyli do przyszłego wtorku. Oferta skierowana jest tylko do klientów abonamentowych.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: wł.