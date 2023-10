W Orange kupisz starter przez Internet i dostaniesz bonus

W Orange wystartowała właśnie sprzedaż starterów online. Teraz zamiast iść do pomarańczowego salonu czy kiosku, wystarczy wejść na stronę www.orange.pl/view/oferta-na-karte i wybrać jedną z trzech wartości: 5 zł, 49 zł lub 299 zł. W cenie startera dostaniemy rozmowy, wiadomości i gigabajty.

Z każdym ze starterów wiążą się następujące opcje:

Dodatkowo, każdy numer aktywowany za pomocą starterów kupionych online, otrzymuje 20 GB po każdym doładowaniu dokonanym w Mój Orange lub na stronie www.doladowania.orange.pl. Promocja trwa do odwołania, a więcej informacji można znaleźć w regulaminie.

To wszystko to kolejny krok, by ułatwić procesy sprzedażowe, oszczędzać Wasz czas i pieniądze, a także unikać zbędnych formalność, zużycia papieru itp. I by móc działać niezależnie, gdzie jesteście.