Orange kusi studentki. Rusza konkurs Hi-Tech Girls

Orange ruszył z drugą edycją konkursu Hi-Tech Girls, który skierowany jest do studentek o zainteresowaniach technicznych. Operator przygotował nagrody ułatwiająca pogłębianie wiedzy i zainteresowań.

Studiujesz nowe technologie? Interesujesz się programowaniem, analizą danych albo cyberbezpieczeństwem? Chcesz się rozwijać i zdobywać nowe praktyczne umiejętności pod okiem doświadczonych menedżerów? Zgłoś się do konkursu Hi-Tech Girls

– zachęca Orange na firmowym blogu.



Po raz drugi wystartował w Orange Polska konkurs Hi-Tech Girls, skierowany do studentek politechnik i uniwersytetów od 3 do 5 roku studiów oraz absolwentek tych uczelni do roku po zakończeniu nauki. Dodatkowy warunek to wiek – studentka w momencie rejestracji nie może mieć więcej niż 25 lat.

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba do 23 października zarejestrować się na stronie konkursu: https://hitechgirls.orange.pl, wybierając specjalizację: Cloud, Data: AI lub Digital Analytics, Cybersecurity, Software Development Frontend lub Backend;

Kolejny krok – w terminie od 24 października do 15 listopada należy przesłać rozwiązanie zadania. Orange udostępni je zarejestrowanym uczestniczkom 24 października.

Co można wygrać w Hi-Tech Girls?

Organizatorzy akcji obiecują zwyciężczynią konkursu z miejsc 1-15 trzymiesięczną płatną praktykę w Orange Polska z możliwością przedłużenia współpracy, a także półroczny program mentoringowy z menedżerami z Orange. Do tego przewidzieli voucher do wygrania:

1. miejsce: voucher na szkolenia specjalistyczne na kwotę 8 tys. zł ,

voucher na szkolenia specjalistyczne na kwotę , 2. miejsce: voucher na szkolenia specjalistyczne na kwotę 6 tys. zł ,

voucher na szkolenia specjalistyczne na kwotę , 3. miejsce: voucher na szkolenia specjalistyczne na kwotę 4 tys. zł ,

voucher na szkolenia specjalistyczne na kwotę , 4-15 miejsca: voucher na szkolenia specjalistyczne na kwotę 3 tys. zł.

Skąd wziął się w ogóle pomysł na konkurs skierowany akurat do kobiet? Orange wyjaśnia, że od lat stawia na aktywne budowanie zespołów opartych o różnorodność kompetencji i doświadczenia.

Z myślą o tym operator rozpoczął inicjatywę WłączOne, zachęcającą kobiety do rozwijania kariery w obszarach technologicznych. Jej częścią jest konkurs Hi-Tech Girls. Jego celem jest wykreowanie jak najlepszych możliwości rozwoju dla ambitnych studentek i otwarcie dla nich drogi do kariery w technologiach przyszłości.

Jeśli w Twoim otoczeniu są studentki/absolwentki, które spełniają warunki, lubią wyzwania, a dodatkowo „kręci” je technologia – dajcie im znać o konkursie

– apeluje Orange.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange