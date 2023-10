Play wspiera wyjątkową szkołę programowania: Kampus 42 Warsaw

Szkoła bez nauczycieli, podręczników i ocen, za to ucząca pracy w zespole programistów — taka właśnie jest 42. Do tego jest międzynarodowa i całkowicie bezpłatna.

W Warszawie otwarty został kampus bezpłatnej akademii programowania 42. Tym samym międzynarodowa inicjatywa kształcąca programistów wkroczyła do Polski.

To już 49. kampus i 24. kraj, w którym obecna jest sieć 42. Akademia 42 wykształciła już ponad 18 tysięcy specjalistów, nie wydając przy tym ani jednego podręcznika, nie zatrudniając ani jednego wykładowcy. Jak dotąd wszyscy absolwenci znaleźli dobrze płatną pracę.

Warszawskim kampusem pokieruje fundacja Wolność Wyboru, założona przez grupę Play. W tym kontekście nie powinno dziwić również miejsce działania 42. Inicjatywa będzie działać przy al. Solidarności 171b, gdzie wcześniej mieściły się biura UPC. Przestrzeń została zaprojektowana od nowa, tym razem z myślą o wymianie wiedzy. Na powierzchni 2031 m2 czeka 150 stanowisk komputerowycha dla studentek i studentów. Nie zabrakło przestrzeni sprzyjających rozwijaniu umiejętności miękkich. Kampus jest do dyspozycji studentów przez całą dobę.

Jak zacząć naukę w 42 Warszawa?

Fundacja Wolność Wyboru zakłada, że co rok naukę zacznie tu 150 osób. Edukacja jest bezpłatna, ale trzeba przejść wstępną selekcję. Polega ona na badaniu predyspozycji, a następnie udziale w dwóch bootcampach, ekspresowo uczących programowania.

Jako że uczestnicy muszą pracować samodzielnie, nie jest to miejsce dla każdego. Do programu mogą przystąpić wszystkie osoby pełnoletnie, bez względu na wcześniejsze wykształcenie i doświadczenie. Matura nie jest obowiązkowa, trzeba za to znać język angielski, który jest tu językiem wykładowym.

Taki model działania jest możliwy globalnie dzięki partnerstwom z firmami reprezentującymi różnorodne branże. W Polsce rozpoczyna się dzięki współpracy z Fundacją Wolność Wyboru założoną przez Play, ale otwartą na kolejne partnerstwa. Przy tym nikt z uczących się nie będzie zmuszony, by odbywać praktyki lub pracować w Play. Ścieżka edukacji jest całkowicie otwarta, taka pozostanie też ścieżka kariery.

Nauka programowania w kampusie 42 Warsaw oparta jest na zasadzie „peer-to-peer learning”, a więc współpracy projektowej osób uczących się. Choć można pracować zdalnie na kodzie w repozytorium, akademia kładzie nacisk na spotkania twarzą w twarz.

Pierwszy etap kursu obejmuje podstawy języka programowania C i inne koncepcje programowania. Ta część kończy się obowiązkowym stażem i trwa do dwóch lat. W czasie drugiego etapu osoby uczące się realizują zaawansowane projekty z wielu dziedzin informatyki, na przykład bezpieczeństwo aplikacji internetowych, inżynieria wsteczna, programowanie grafiki 3D, sztuczna inteligencja, a także biorą udział w kolejnym stażu.

Warto tu dodać, że kampusy tworzą specjalizacje lokalne i studenci mają możliwość transferu, by kontynuować naukę w innym kraju. 42 Warsaw organizuje także wsparcie mentorskie, dodatkowe warsztaty, hackathony, spotkania z ekspertami.

Po ukończeniu drugiego etapu nauki absolwenci otrzymają certyfikat wydawany przez francuskie Ministerstwo Pracy, który jest honorowany w europejskim systemie edukacji ECTS. To oznacza, że jest on uznawany przez uczelnie wyższe oraz pracodawców na terenie całej Europy. Jego pozyskanie umożliwia zatrudnienie na stanowiskach seniorskich.

Grupa Play podaje, że wartość inwestycji to 7 milionów złotych. Wartość programu edukacyjnego zaś szacuje na około 50 tysięcy złotych na osobę. Jeśli interesuje Cię nauka programowania w tej wyjątkowej szkole, 7 i 8 października możesz skorzystać z Dni Otwartych.

