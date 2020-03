”Zacznij od cześć”: Nowa oferta Heyah na kartę dla osób z Ukrainy

T-Mobile przygotował nową, ulepszoną ofertę Heyah na kartę, przeznaczoną dla osób pochodzących z Ukrainy. Umożliwia ona między innymi korzystanie z komunikatorów bez zużywania posiadanego pakietu danych, a jej cena to 35 zł na 30 dni.

Zmiana miejsca pobytu często wiąże się ze stresem i mnóstwem spraw do załatwienia. Jedną z nich jest wybór oferty jednego z krajowych operatorów sieci komórkowej, najbardziej dopasowanej do aktualnych potrzeb.Należąca do T-Mobile marka Heyah zadbała o komfort przyjeżdżających do Polski osób i proponuje nową ofertę na kartę. Obejmuje ona pakiet 20 GB Internetu, połączenia, SMS-y i MMS-y do wszystkich w Polsce bez limitu oraz pakiet 2000 minut na rozmowy z bliskimi na Ukrainie.

Stały kontakt z rodziną i przyjaciółmi pomagają podtrzymywać również usługa komunikatorów bez limitu. Nowi użytkownicy będą mogli korzystać z Messengera, Vibera czy WhatsAppa bez limitu danych i całkowicie za darmo.

3 darmowe przelewy z MyRia

Nowością w ofercie jest również możliwość skorzystania z bezpłatnych przekazów pieniężnych za pomocą aplikacji MyRia, należącej do spółki Euronet. Dzięki niej użytkownicy będą mogli wykonać 3 darmowe przelewy na Ukrainę po doładowaniu konta minimalną kwotą 10 zł – po zasileniu klient otrzyma kod rabatowy na bezpłatną transakcję. Cały pakiet „Zacznij od cześć” można mieć za 35 zł na 30 dni.

Oferta szyta na miarę

Dla tych klientów, którzy lubią mieć większy wybór, Heyah przygotowała jeszcze dwa dodatkowe pakiety na start w nieco tańszej i droższej wersji cenowej – 25 i 45 zł. Różnią się one między sobą jedynie wielkością pakietu internetowego oraz liczbą darmowych minut na Ukrainę. W tańszej wersji oferty, oprócz usługi Viber, Messenger, WhatsApp bez zużywania pakietu danych, darmowych połączeń i wiadomości na terenie Polski, mamy 10 GB Internetu oraz 0,09 zł za minutę rozmowy z bliskimi na Ukrainie. Droższa opcja gwarantuje pakiet 30 GB i 3000 bezpłatnych minut na Ukrainę.

Oferta „Zacznij od cześć” obowiązuje od 16 marca tego roku. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.heyah.pl oraz w regulaminach: opcja za 25 zł, opcja za 35 zł, opcja za 45 zł.

