Happy Fridays w T-Mobile: 100 zł na smartfony i abonament

Od 5 czerwca na klientów sieci T-Mobile czeka nowa promocja z cyklu Happy Fridays. Tym razem w aplikacji Mój T-Mobile, a także za pomocą wiadomości SMS, można zdobyć kupon o wartości 100 zł, zmniejszający opłatę za telefony i wybrany plan taryfowy.

Z okazji kolejnego piątku, T-Mobile przygotował nową promocję z cyklu Happy Fridays. Tym razem do uzyskania jest 100-złotowa zniżka na urządzenia i ofertę abonamentową ze smartfonem. Będzie można ją zrealizować w dowolnym kanale sprzedaży: w sklepie internetowym na stronie t-mobile.pl, w punktach stacjonarnych T-Mobile oraz przez infolinię.

Jak odebrać voucher?

Osoby zainteresowane dokonaniem zakupu ze zniżką mogą odebrać rabat w aplikacji „Mój T Mobile” lub wysyłając SMS o treści HF na bezpłatny numer 80405. Opcja ta będzie dostępna od piątku 5 czerwca do niedzieli 7 czerwca 2020 roku do końca dnia. Aby skorzystać z rabatu, wystarczy wejść na stronę t-mobile.pl, wybrać odpowiedni dla siebie sprzęt, plan taryfowy, a następnie wpisać kod rabatowy. W przypadku urządzeń, których cena wyjściowa wynosi 100 zł lub mniej, kwota po obniżce będzie wynosić 0,05 zł. Rabat należy wykorzystać do 10 czerwca tego roku do końca dnia.

Źródło tekstu: T-Mobile