T-Mobile rozdaje darmowe e-booki w aplikacji Legimi

Przed nami weekend i kolejna promocja T-Mobile z cyklu Happy Fridays. Tym razem magentowy operator rozdaje darmowe e-booki Legimi. Start promocji już w najbliższy piątek, 25 czerwca.

Lato daje nam wiele powodów do radości – dłuższe dni, piękna pogoda, słońce od rana do wieczora. Dla tych, którzy cenią sobie spokojne, wakacyjne wieczory w miłych okolicznościach przyrody z dobrą lekturą, T-Mobile przygotował specjalny bonus w ramach Happy Fridays. Dlatego w prezencie dla klientów magentowego operatora znajduje się 20 e‑booków Legimi do pobrania za darmo.

Wśród dostępnych pozycji są między innymi kryminały najpopularniejszych polskich pisarzy, czyli „Behawiorysta” Remigiusza Mroza, czy „Sprawa Niny Frank” Katarzyny Bondy. Tym, którzy szukają lekkiej, romantycznej powieści, do gustu z pewnością przypadnie książka Małgorzaty Falkowskiej „Mąż potrzebny od zaraz”. Z kolei dla tych, którzy chcieliby złapać większy oddech, dobrą propozycją będzie na przykład „Sztuka bezruchu”, w której autor sprawdza, jak wyglądało życie znanych osób, które postanowiły zatrzymać szaleńcze tempo swojego życia. E‑booki dostępne będą w formacie epub, natomiast audiobooki - mp3. Można je czytać i słuchać wyłącznie w aplikacjach Legimi.

Pełna lista utworów dostępnych w ramach promocji T‑Mobile:

„Wiosna zaginionych”, Anna Kańtoch,

„Nie ufam już nikomu”, Klaudia Muniak,

„Niewinny”, Harlan Coben,

„Behawiorysta”, Remigiusz Mróz,

„Sprawa Niny Frank”, Katarzyna Bonda,

„Cód, miód, Malina”, Aneta Jadowska,

„Na ostrzy noża”, Patrick Ness,

„Wróć do mnie”, Corinne Michaels,

„Dom duchów”, Isabel Allende,

„Narodziny imperium”, Conn Iggulden,

„Rosyjska księżniczka”, Monika Skabara,

„Pieśni o wojnie i miłości”, Santa Montefiore,

„Modern Love”, Daniel Jones,

„Kolej podziemna”, Colson Whitehead,

„Mąż potrzebny na już”, Małgorzata Falkowska,

„Świat bez kobiet”, Agnieszka Graff,

„Mecz to pretekst”, M. Kołodziejczyk, A. Werner,

„Sztuka bezruchu”, Pico Iyer,

„Koniec świata i poziomki”, Anna Onichimowska,

„Nevermoor”, Jessica Townsend.

Jak skorzystać z promocji?

Aktywacja prezentu jest jak zwykle bardzo prosta i szybka. Kod można odebrać w aplikacji Mój T‑Mobile lub wysyłając SMS o treści HF na bezpłatny numer 80800 w dniach od 25 do 27 czerwca 2021 roku. W odpowiedzi zwrotnej otrzymamy kod, który należy wpisać do 11 lipca tego roku na stronie www.legimi.pl/happy-fridays, skąd można pobrać wybrany e‑book. Każdy użytkownik może skorzystać z promocji tylko raz.

Prezent od T‑Mobile skierowany jest dla klientów indywidualnych korzystających z usług na kartę (taryfy GO!, Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy), abonentów (taryfa T i T DATA, Rodzina) oraz użytkowników ofert MIX (taryfa Frii Mix).

