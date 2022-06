T-Mobile ma weekendowy prezent dla miłośników czworonogów

T-Mobile przygotował nową promocję z cyklu Dobrze, że jesteś. Tym razem jest coś dla miłośników czworonogów, a konkretnie psów.

Zdrowa dieta to ważny element codzienności wszystkich domowników. Dotyczy to również psów, o których kondycję i dobre samopoczucie z dużym zaangażowaniem dba wielu opiekunów. Długie spacery, zabawa, a prócz tego regularne przygotowywanie posiłków dla pupila, to aktywności, które potrafią jednak pochłonąć mnóstwo czasu. Tu z pomocą może przyjść PsiBufet.pl, gdzie można zamówić gotowane na parze, zdrowe i dostosowane do potrzeb psa posiłki w formie wygodnej subskrypcji. Klienci indywidualnie T-Mobile będą mogli zamówić smakołyki dla psa z 35-procentowym rabatem.

Jak skorzystać z promocji?

Kod promocyjny będzie czekał w aplikacji Mój T-Mobile i będzie można go odebrać od 10 do 14 czerwca 2022 roku do końca dnia. Na złożenie zamówienia jest więcej czasu – bonus będzie ważny do 19 czerwca włącznie. Użytkownik zostanie przekierowany na specjalną stronę, na której będzie mógł złożyć dwa pierwsza zamówienia w niższej cenie.

Promocja jest dostępna dla klientów abonamentowych T-Mobile (T, T DATA, Rodzina), a także użytkowników ofert T-Mobile na kartę (GO!, Frii) oraz MIX (Frii Mix).

Źródło zdjęć: Shutterstock, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile