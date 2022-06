Orange cenzuruje Internet? Nakaz idzie z góry

Czy dostęp do Internetu w Polsce podlega cenzurze? Oczywiście, że tak. Przykładem są niektóre rosyjskie strony WWW, na które nie wejdziemy korzystając z serwerów DNS na przykład oferowanych swoim klientom przez sieć Orange.

Zaczęło się od tego, ze jeden z naszych Czytelników, będący klientem Orange, chciał wejść na rosyjską stronę ria.ru. Okazało się, że zamiast spodziewanej witryny z informacjami, zobaczył ekran informujący o braku takiej strony.

Nasz Czytelnik zwrócił się więc do Orange z prośbą o odblokowanie stron internetowych w domenie .ru. Odpowiedź go nieco zdziwiła, bowiem okazało się, że nie jest to możliwe.

Przykro mi, ale te strony zostały zablokowane i nie możemy ich odblokować.

– odpisał pracownik pomarańczowego operatora

A na jakiej w ogóle podstawie taka blokada została nałożona? I na to pytanie przyszła odpowiedź (pisownia oryginalna):

Strony zostały zablokowane na podstawie: Artykułu 180 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego mówi jasno: Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do niezwłocznego blokowania połączeń telekomunikacyjnych lub przekazów informacji, na żądanie uprawnionych podmiotów, jeżeli połączenia te mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, albo do umożliwiania dokonania takiej blokady przez te podmioty. Takie działanie jest na wniosek odpowiednich służb.

O sprawę zapytaliśmy Wojciecha Jabczyńskiego, rzecznika Orange Polska. Oto odpowiedź, którą od niego otrzymaliśmy:

Orange Polska nieustannie dba o wysoką jakość i ciągłość swoich usług. Działając w ramach polskiego prawa oraz wykonując obowiązki z niego wynikające, w niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani do podjęcia działań, nie będąc ich inicjatorem i nie mając wpływu na ich zakres.

Inni też blokują

W tej wiadomości Orange Polska jest tylko przykładem. Skoro nakaz blokowania konkretnych stron przyszedł "z góry", prawdopodobnie również użytkownicy łączy dostarczonych przez inne firmy nie będą mogli na nie wejść – dajcie znać, czy tak jest w rzeczywistości. Sam korzystam z Internetu za pośrednictwem UPC i żadnej blokady nie zauważyłem.

Blokadę da się obejść

Blokada nałożona na rosyjskie strony internetowe (nie wszystkie) wydaje się działać na poziomie serwerów DNS. Dlatego osoby korzystające z Internetu na przykład na łączach Orange Polska i używające domyślnych serwerów DNS nie mogą wejść na stronę ria.ru. Wystarczy jednak zmienić adres używanego serwera DNS na przykład na 1.1.1.1 (cloudflare) lub 8.8.8.8 (Google), by tę blokadę obejść.

