Orange rozdaje darmowe gigabajty. Zobacz, ile dostaniesz

Orange przygotował nową promocję z okazji środy. Tym razem do zgarnięcia jest pakiet internetowy o wielkości 15 GB.

Na indywidualnych klientów abonamentowych Orange, którzy korzystają z aplikacji Mój Orange, czeka kolejna środowa niespodzianka. Tym razem do odebrania jest 15 GB darmowego Internetu, do wykorzystania na co chcesz.

Jak zgarnąć 15 GB za darmo

Aby odebrać darmową paczkę 15 GB w Orange, wystarczy zalogować się do aplikacji Mój Orange i w zakładce „Dla Ciebie” kliknąć w odpowiednią ofertę, potwierdzając chęć aktywowania bonusu. Jak zwykle, czas na to mamy do najbliższego wtorku, 14 czerwca 2022 roku. Z pakietu można korzystać do końca aktualnego cyklu rozliczeniowego.

Zobacz: Korzystasz z aplikacji Mój Orange? Zgarnij bilety na Open'er Festival

Zobacz: Orange Energia ma korzystną ofertę dla klientów SolarSpot

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis, Orange

Źródło tekstu: Orange