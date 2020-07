T-Mobile: aż 1000 bezpłatnych SMS-ów z okazji Światowego Dnia Emoji

T-Mobile przyzwyczaił już swoich klientów do benefitów, przyznawanych najczęściej w akcji Happy Fridays. W tym tygodniu operator pod nieco innym pretekstem, bo z okazji Światowego Dnia Emoji, przygotował bonusową paczkę wiadomości SMS.

Emoji pomagają niejednokrotnie w szybki sposób wyrazić uczucia, jakie w danej chwili, w konkretnej konwersacji chcemy przekazać – z takim przesłaniem i w myśl swojego hasła life is for sharing, T-Mobile z okazji Światowego Dnia Emoji udostępnia swoim klientom aż 1000 bezpłatnych SMS-ów. Promocja będzie aktywna przez trzy dni – od 17 do 19 lipca do końca dnia.

Najnowsza promocja T Mobile to kolejna odsłona cyklicznej akcji skierowanej do użytkowników usług na kartę i MIX, w której do klientów trafiają darmowe prezenty bez konieczności spełnienia żadnych dodatkowych warunków.

Tym razem, z okazji Światowego Dnia Emoji, magentowy operator udostępnia użytkownikom pakiet 1000 bezpłatnych SMS-ów do wykorzystania do wszystkich sieci w kraju przez trzy dni, dzięki czemu będą mogli bez ograniczeń dzielić się wszystkimi emocjami z bliskimi osobami. Po trzech dniach od udostępnienia bonusu niewykorzystane jednostki przepadają

Bonus można aktywować od piątku 17 lipca do niedzieli 19 lipca do końca dnia. Każdy klient z promocji może skorzystać tylko raz.

Aktywacja bonusu jest prosta i nie wymaga spełnienia żadnych dodatkowych kryteriów – wystarczy jedynie wysłać SMS o treści: „TAK” na numer:

80401 – użytkownicy T-Mobile na kartę ,

– użytkownicy , 80404 – abonenci MIX.

Więcej informacji o specjalnych promocjach dla klientów T Mobile na kartę i MIX można znaleźć na stronie: https://www.t-mobile.pl/pl/oferta_specjalna/wyjatkowy-dzien.

