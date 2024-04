Słuchawki bezprzewodowe za grosze. Nie przegap promocji!

Słuchawki bezprzewodowe przydadzą się nie tylko podczas majówkowych podróży. Teraz możesz kupić sobie parę za mniej niż 100 złotych, do tego z darmową przesyłką.

Soundcore R50i za 94,99 zł

Soundcore R50i to nowoczesne słuchawki dokanałowe, obsługujące łączność Bluetooth 5.3 i kodeki SBC, AAC i aptX. Świetnie spełnią wymagania miłośników mocnych brzmień i głębszych basów, co jest typowe dla tej marki. Dodatkowo można skorzystać z korektora dźwięku w aplikacji mobilnej Soundcore. Akumulator pozwoli na nawet 10 godzin słuchania na jednym ładowaniu i do 30 godzin, jeśli będzie czas doładować słuchawki z etui. Warto po nie sięgnąć także jeśli mają towarzyszyć w uprawianiu sportu, bo są odporne na pot i deszcz (normal IPX5).

Słuchawki Soundcore R50i możesz kupić za 94,99 zł, podczas gdy ich normalna cena to 179 zł. Promocją została objęta tylko czarna wersja.



Baseus WM01 za 49,99 zł

Przy mniejszym budżecie sprawdzą się słuchawki dokanałowe Baseus WM01. To proste słuchawki Bluetooth 5.0, które sprawdzą się na co dzień podczas słuchania muzyki i prowadzenia rozmów, co ułatwią mikrofony z redukcją szumów. Słuchawki te mogą pracować na jednym ładowaniu do 5 godzin. Kilka doładowań w etui da w sumie 25 godzin nieprzerwanego słuchania. Baseus WM01 mają ponadto czujniki dotykowe, dzięki którym można odbierać rozmowy i sterować muzyką, gdy słuchawki sa w uszach.

Słuchawki Baseus WM01 możesz mieć za 49,99 zł. Ich normalna cena to 99,99 zł. Ponownie przeceniona została tylko wersja czarna.

Obu promocjom towarzyszy darmowa wysyłka. Sklep wysyła słuchawki kosztujące powyżej 15 złotych bez dodatkowych opłat pod warunkiem, że w tej samej paczce nie będzie produktów z innych kategorii.

