Sklep Google Play podnosi ceny. Nawet 4 tys. zł za aplikację

To pierwsza taka akcja od 2015 roku – wzrasta limit ceny za pojedynczą transakcję.

Być może wielu nie zdaje sobie z tego sprawy, ale maksymalna cena w Sklepie Play jest limitowana. Nie da się ot tak po prostu wrzucić dowolnej kwoty, bo Google stosuje odgórne ograniczenie. Ale jakie dokładnie, to już rzecz płynna.

Gdy Sklep Play debiutował, wtedy jeszcze jako Android Market, za maksimum uznano 200 dol. Pod koniec 2015 roku pułap ten podniesiono jednak do 400 dol.. ale to również zdołało się zdezaktualizować. Niniejszym bowiem Google raz jeszcze podniósł poprzeczkę i tym razem na grubo, gdyż do 999,99 dol.

Czy na Androidzie zobaczymy wiele aplikacji i usług w tej cenie? Pewnie nie. Aczkolwiek patrząc na ceny cyfrowych produktów takich jak skórki do Counter-Strike 2, niczego nie można wykluczyć.

Przy czym w ten sposób Google zmniejsza dysproporcję względem Apple. Limit 999 dol. w App Store obowiązuje od dłuższego czasu, natomiast w marcu 2023 r. wywindowano go jeszcze do bagatela 9 999 dol.

Oczywiście nie da się ukryć, że w interesie firmy z Mountain View jest to, aby użytkownicy zostawiali w Sklepie Play jak najwięcej. Od każdej transakcji naliczana jest wszak prowizja. Dokładnie 15 proc. do 1 mln dol. obrotu i 30 proc. powyżej tej kwoty,

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Google, oprac. własne