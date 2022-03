Samsung Galaxy Z Flip3 5G w T-Mobile taniej o 1200 zł

Samsung Galaxy Z Flip3 5G tanieje w sieci T-Mobile. Decydując się na zakup tego modelu w taryfie L z nielimitowanym Internetem, zaoszczędzić można 1200 zł.

Galaxy Z Flip3 5G to najpopularniejszy składany smartfon na świecie, Urządzenie w niebanalnej formie kryje całkiem niezłe wyposażenie. Po rozłożeniu telefonu do dyspozycji mamy wyświetlacz Dynamic AMOLED o przekątnej 6,7” i rozdzielczości FullHD+, który zapewnia wysoką jakość obrazu, w nasycone kolory i bardzo dobry kontrast. W połączeniu z adaptacyjnym odświeżaniem ekranu do 120 Hz sprawia, że oglądanie wideo czy korzystanie z gier na tym urządzeniu powinno być czystą przyjemnością. Po złożeniu telefonu do dyspozycji jest mniejszy ekran dotykowy o przekątnej 1,9 cala, dzięki któremu możemy nie tylko zapoznać się z powiadomieniami, ale też obsłużyć wybrane widgety, na przykład pogodowy, odtwarzacz muzyki czy budzik.

Zobacz: Samsung Galaxy Z Flip3 5G: rozkładany smartfon jeszcze bliżej ideału

Zobacz: Składane smartfony sprzedają się coraz lepiej. Rządzi Samsung

Na fanów fotografii czekają w tym modelu podwójny aparat fotograficzny. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 12 Mpix i optyczną stabilizację obrazu, z kolei drugi aparat umożliwia robienie zdjęcia poprzez obiektyw ultraszerokokątny o 123° pola widzenia. Urządzenie ma dwa akumulatory o łącznej pojemności 3300 mAh, które możemy naładować również bezprzewodowo. Smartfon jest odporny na działanie wody, oferuje też funkcję NFC do płatności zbliżeniowych, łączność Bluetooth 5.1 LE oraz możliwość skorzystania z sieci 5G..

Samsung Galaxy Z Flip3 5G w T-Mobile

W T-Mobile model Galaxy Z Flip3 5G dostępny jest teraz w cenie 3899 zł. Dodatkowo dla klientów, którzy zdecydują się nabyć ten sprzęt w taryfie L Nielimitowana, składany smartfon trafi do nich w cenie 3599 zł, czyli o ponad 1200 zł taniej (obniżka z 4809 zł). A to wszystko w ratach 0%.

Oferta abonamentowa L została stworzona dla tych, którzy chcą działać bez ograniczeń, by w pełni cieszyć się każdą chwilą i zawsze móc koncentrować się na tym, co w danym momencie jest najważniejsze. W tej opcji taryfowej, dostępnej za 85 zł miesięcznie, czeka bowiem na Was nielimitowany Internet (bez ograniczeń prędkości czy danych), a także nielimitowane rozmowy, SMS i MMS oraz roczny, bezpłatny dostęp do pakietu Rozrywka Uwolniona (czyli do serwisów rozrywkowych takich jak HBO Go, Tidal czy Pakiety Polsat Box Go).

– przypomina T-Mobile

Specjalna oferta promocyjna na zakup Samsunga Galaxy Z Flip3 5G potrwa do 28 marca 2022 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.t-mobile.pl.

Zobacz: T-Mobile ochroni dane firm. Oto Disaster Recovery as a Service

Zobacz: Namaste Mobile: Asta-Net odpala własną telefonię komórkową

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: T-Mobile