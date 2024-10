Galaxy S24 FE w sprzedaży. Za darmo słuchawki Galaxy Buds2 Pro

Samsung Galaxy S24 FE wchodzi do sprzedaży w Polsce. Na start producent proponuje promocję, dzięki której można otrzymać za darmo słuchawki Galaxy Buds2 Pro.

Galaxy S24 FE miał swoją premierę 26 września, a od dziś, zgodnie z zapowiedziami, wchodzi do oficjalnej sprzedaży w Polsce. Z tej okazji Samsung startuje z promocją, w której przy zakupie Galaxy S24 FE można otrzymać w prezencie słuchawki Galaxy Buds2 Pro w kolorze grafitowym.

Cena Galaxy S24 FE w wersji 128 GB wynosi 3199 zł, a model z 256 GB kosztuje 3449 zł.

Jak skorzystać z promocji na darmowe słuchawki Galaxy Buds2 Pro?

Żeby skorzystać z promocji, wystarczy kupić Galaxy S24 FE u jednym ze sklepów biorących udział w promocji w terminie od 4 do 20 października 2024 r.

W drugim kroku należy aktywować zakupiony smartfon najpóźniej do 27 października. Następnie, aby potwierdzić chęć uczestnictwa w promocji, wystarczy wypełnić formularz dostępny po zalogowaniu się do aplikacji Samsung Members i dołączyć fiskalny dowód zakupu (paragon lub faktura). Formularz zgłoszenia dostępny w Samsung Members należy wypełnić najpóźniej do 3 listopada 2024.

Zgłoszenia uczestników zostaną poddane weryfikacji przez organizatora promocji. Od momentu przesłania uczestnikowi potwierdzenia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 30 dni roboczych na wskazany w formularzu adres zostanie wysłana nagroda w postaci słuchawek dousznych Galaxy Buds2 Pro w kolorze grafitowym.

Liczba nagród w promocji jest ograniczona do 4900 sztuk słuchawek. W ramach promocji można otrzymać maksymalnie jeden zestaw słuchawek, nawet w przypadku zakupu większej liczby smartfonów Galaxy S24 FE.

Pełna lista sklepów biorących udział w akcji oraz szczegółowy regulamin promocji dostępny jest na stronie premieragalaxy.samsung.pl.

