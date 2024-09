Zadebiutował Galaxy S24 FE z Galaxy AI. Kupisz go od 4 października

Po tygodniach spekulacji w końcu doczekaliśmy się premiery nowego smartfonu Galaxy w wersji „dla fanów”, czyli Samsung Galaxy S24 FE. To solidny model średniej klasy, który kusi sporym zestawem funkcji Galaxy AI.

Galaxy S24 FE, prawie jak flagowiec

Galaxy S24 FE wyglądem nie różni się zbytnio od flagowców z serii Galaxy S24, a tył obudowy zdobią charakterystyczne guziczki trzech obiektywów. Konstrukcja telefonu zapewnia wytrzymałość na poziomie IP68. Z przodu znalazł się ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7 cala w rozdzielczości Full HD+, z odświeżaniem do 120 Hz.

Za szybkość pracy odpowiada układ Exynos 2400e (4 nm) z GPU obsługującym Ray Tracing, wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Producent przygotował trzy warianty pamięci wewnętrznej: 128 GB, 256 GB i 512 GB. Telefon zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 i NFC.

Sekcję foto tworzy główny aparat 50 Mpix (OIS, f/1,8) szerokokątny 12 Mpix (f/2,2, 123˚) oraz aparat 8 Mpix z teleobiektywem (f/2,4) zapewniającym zoom 3x i OIS. Z przodu znalazł się natomiast aparat selfie 10 Mpix (f/2,4).

Galaxy S24 FE wyposażony jest w akumulator 4700 mAh z ładowaniem 25 W. Wszystkim zarządza Android 14 z One UI 6.1.

Galaxy S24 FE ma spory zestaw funkcji Galaxy AI

Jak przystało na Samsunga, w Galaxy S24 FE znalazło się sporo ciekawych funkcji Galaxy AI, czyli wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Przede wszystkim znajdziemy je w aparacie, gdzie za jakość zdjęć odpowiada dynamiczny silnik ProVisual Engine. Jest to technologia wykorzystująca zaawansowane algorytmy AI, która ulepszają zdjęcia w różnych sytuacjach.

I tak na przykład funkcja Nightografia ułatwi tworzenie nocnych portretów nawet w słabym oświetleniu. Innym usprawnieniem jest Zoom AI, który zapewnia lepszą jakość obrazu na różnych poziomach zoomu cyfrowego. ProVisual Engine rozpoznaje też obiekty, analizuje scenerię i optymalizuje kolory w trybie Super-HDR, zapewniając żywe i realistyczne zdjęcia i filmy.

Po zrobieniu zdjęć użytkownik Galaxy S24 FE będzie mógł skorzystać ze wspomaganego Galaxy AI pakietu funkcji Photo Assist (Asystent Zdjęć). Wśród nich są:

Generative Edit (Edycja Generatywna), czyli możliwości przenoszenia i usuwania obiektów na zdjęciu,

(Edycja Generatywna), czyli możliwości przenoszenia i usuwania obiektów na zdjęciu, Portrait Studio (Studio Portretu) przekształca autoportrety w postaci z kreskówek, komiksów, akwareli lub szkiców,

(Studio Portretu) przekształca autoportrety w postaci z kreskówek, komiksów, akwareli lub szkiców, Edit Suggestions (Sugestie Edycji) pozwalają usuwać odbicia czy cienie ze zdjęcia jednym dotknięciem,

(Sugestie Edycji) pozwalają usuwać odbicia czy cienie ze zdjęcia jednym dotknięciem, Instant Slow-mo (Natychmiastowe zwolnione tempo) uwiecznia każdą sekundę ważnych momentów życia w mgnieniu oka.

Nie brakuje też znanych już dobrze funkcji Galaxy AI, jak Circle to Search with Google (Zakreśl, by wyszukać), Interpreter (Tłumacz), Live Translate (Tłumaczenie na żywo), Chat Assist (Asystent czatu), Note Assist (Asystent notatek), Transcript Assist (Asystent transkrypcji) czy Browsing Assist (Asystent przeglądania).

Dostępność i cena

Galaxy S24 FE będzie dostępny w sprzedaży w kolorach grafitowym, niebieskim, żółtym oraz miętowym. Smartfon będzie można nabyć od 4 października w specjalnej ofercie premierowej. Wtedy też poznamy polską cenę.

