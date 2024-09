Infinix Zero Flip oficjalnie. Już wkrótce kupią go Polacy

Infinix dołączył do grona producentów rozkładanych telefonów z klapką i zaprezentował model Zero Flip. Producent zachwala zwłaszcza funkcje wideo 4K ProStable zarówno w przedniej, jak i tylnej kamerze, a także płynną łączność GoPro.

Rozkładane telefony w formie klapki mają już niemal wszyscy, liczący się producenci smartfonów, więc w tym gronie nie mogło zabraknąć również firmy Infinix. Zgodnie z zapowiedziami marka zaprezentowała właśnie model Inifnix Zero Flip.

Zobacz: Dwujajowe bliźnięta Xiaomi 14T i klapka dla bogatych - są polskie ceny

Inifnix Zero Flip z zaawansowanymi funkcjami wideo

Z wyglądu Inifnix Zero Flip przypomina trochę ostatnie rozkładane telefony Motorola Razr 50. Na jego klapce znajduje się duży ekran 3,64 cala (1056 x 1066) z odświeżaniem 120 Hz, pokryty szkłem Gorilla Glass Victus 2. Po otwarciu użytkownik otrzymuje do dyspozycji 10-bitowy wyświetlacz AMOLED LTPO o przekątnej 6,9 cala (1080 x 2640) z odświeżaniem 120 Hz.

Zastosowany w Inifnix Zero Flip zawias zapewnia trwałość do nawet 400 tys. otwarć i zamknięć. Pozwala na swobodne odchylanie pod różnymi kątami w zakresie od 30° do 150°, a po zamknięciu nie ma przerwy między częściami obudowy. Smartfon waży tylko 195 g i po rozłożeniu ma grubość 7,64 mm, a w stanie złożonym – 16,04 mm.

Dwa duże obiektywy aparatów na klapce współpracują z matrycami 50 Mpix – głównym aparatem z OIS oraz szerokokątnym. Obydwa zapewniają nagrywanie wideo 4K, a szerokokątny dodatkowo sprawdzi się do robienia grupowych zdjęć selfie. Wewnętrzny aparat do selfie również ma rozdzielczość 50 Mpix.

Jak podkreśla producent, Zero Flip sprawdzi się jako narzędzie dla internetowych twórców i vlogerów. Jako jedyny kompaktowy składany telefon w swojej klasie jest wyposażony w funkcję wideo 4K ProStable zarówno w przedniej, jak i tylnej kamerze, co ma zapewniać profesjonalną jakość nagrań. Dodatkowo zaletą telefonu jest integracja z kamerami GoPro.

Sercem Inifnix Zero Flip jest układ Mediatek Dimensity 8020 (6 nm), czyli średniej klasy jednostka, która powinna sprawdzić się w większości codziennych zastosowań. W pracy pomaga jej 8 GB pamięci RAM LPDDR4X (+8 GB wirtualnego RAM-u), a na własne aplikacje i dane użytkownik otrzymuje 512 GB pamięci masowej UFS 3.1. Telefon zapewnia łączność 5G.

Energię zapewnia akumulator 4720 mAh z ładowaniem przewodowym 70 W oraz bezprzewodowym 10 W. Inifnix Zero Flip pracuje pod kontrolą Androida 14 z interfejsem XOS 14.5, a producent obiecuje aktualizacje do Androida 16 włącznie oraz trzy lata poprawek bezpieczeństwa.

Wiadomo już na pewno, że Infinix Zero Flip zadebiutuje w Polsce, jednak data premiery i jego cena nie są jeszcze znane.

Zobacz: Infinix Zero 40 4G i Zero 40 5G. Te telefony narobią niezłego zamieszania

Zobacz: Tecno z mega nowościami: oto Phantom V Fold2 i Phantom V Flip2

Źródło zdjęć: Infinix

Źródło tekstu: Infinix, opracowanie własne