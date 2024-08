Infinix Zero 40 4G i Zero 40 5G. Te telefony narobią niezłego zamieszania

Infinix zaprezentował dwa smartfony z linii Zero 40 – jeden z 5G, drugi tylko z LTE. Ich cechą szczególną są zaawansowane funkcje dla twórców wideo i vlogerow.

Infinix Zero to topowa seria smartfonów tej marki, a teraz do portfolio producenta wkraczają dwa nowe modele o bardzo podobnej specyfikacji: Infinix Zero 40 i Infinix Zero 40 5G.

Infinix Zero 40 5G może się okazać prawdziwym hitem

Nowości Infinix mają zbliżone wymiary i kształty, a z tyłu w oczy rzucają się duże, okrągłe wyspy aparatów. Z przodu w obydwu wersjach znajduje się ekran AMOLED LTPS o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2436), z odświeżaniem do 144 Hz (wersja 4G: 120 Hz) i o jasności 1300 nitów. Wyświetlacze chronione są szkłem Corning Gorilla Glass 5.

Infinix Zero 40 5G

Więcej różnic znajdziemy pod maską. Infinix Zero 40 otrzymał układ MediaTek Helio G100, któremu pomaga 8 GB pamięci RAM LPDDR4X. Do wersji 5G trafił MediaTek Dimensity D8200 Ultimate wspierany przez 12 GB pamięci RAM LPDDR5X. Obydwa warianty dostępne są z 256 lub 512 GB pamięci masowej (4G: UFS 2.2, 5G: UFS 3.1).

Infinix Zero 40

Infinix Zero 40 poza łącznością 4G oferuje dostęp do Wi-Fi 5, w modelu 6G jest to Wi-Fi 6E.

Obydwie nowości Infinix mają podobne zestawy aparatów, gdzie główną rolę odgrywa jednostka 108 Mpix (ISOCELL HM6) z OIS + EIS i PDAF, której towarzyszy aparat szerokokątny 50 Mpix oraz czujnik głębi 2 Mpix. Z przodu znajduje się aparat selfie 50 Mpix (ISOCELL JN1).

Infinix Zero 40

Infinix Zero 40 pozwala na nagrywanie wideo w rozdzielczości do 2K w 30 kl./s, a Infinix Zero 40 5G – 4K w 60 kl./s. Nowe smartfony otrzymały ponadto zestaw funkcji dla twórców wideo – mają tryb vloga, różne narzędzia edycji i montażu filmów, a także opcję współpracy z GoPro. Po sparowaniu urządzeń ekran smartfonu może być używany do sterowania kamerą i podglądu obrazu.

Infinix Zero 40

Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem 45 W, w modelu 5G znalazła się także funkcja ładowania bezprzewodowego 20 W i zwrotnego bezprzewodowego 10 W.

Nowe modele z serii Infinix Zero 40 pracują pod kontrolą Androida 14 z interfejsem XOS 14.5, a producent obiecuje aktualizacje do Androida 16 i trzy lata poprawek bezpieczeństwa.

Infinix Zero 40 5G

Obydwa telefony zapewniają ochronę przed pyłem i wodą na poziomie IP54. Infinix Zero 40 dostępny jest w kolorach morskim, jasnoróżowym i czarnym. Model 5G powstał w wariantach białym, czarnym i jasnofioletowym.

Dostępność i ceny

Seria Infinix Zero 40 debiutuje na początek w Malezji. Model 4G dostępny jest tam już za równowartość około 1100 zł, a wersja 5G kosztuje w przeliczeniu od około 1500 zł. Nie wiadomo jeszcze, kiedy telefony trafią na inne rynki, ale można bez ryzyka pomyłki założyć, że Infinix wprowadzi je w nadchodzących miesiącach do Polski.

Zobacz: Moto G35 5G i Moto G55 5G w Polsce. Motorola wprowadza kolejne nowości

Zobacz: Motorola Edge 50 Neo – kompaktowy smartfon z wykończeniem Pantone



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Infinix