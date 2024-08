Motorola Edge 50 Neo – kompaktowy smartfon z wykończeniem Pantone

Rodzina smartfonów Motoroli powiększyła się o model Edge 50 Neo, który debiutuje również w Polsce. Kolory obudowy tego modelu powstały we współpracy z Pantone, a na start można liczyć na prezenty.

Motorola Edge 50 Neo – kompaktowa, solidna i stylowa

Motorola wprowadziła na rynek nowy model smartfonu – Edge 50 Neo. Łączy on kompaktowy rozmiar z solidnością i eleganckim wykończeniem z wegańskiej skóry. Ten model spełnia wymagania militarnej normy odporności MIL-STD-810H oraz standardu IP68, co oznacza, że jest pyłoszczelny i wodoodporny. Dzięki niewielkim rozmiarom i ekranowi o przekątnej 6,4 cala, Edge 50 Neo powinien być idealnym wyborem dla osób, które preferują poręczne urządzenia, łatwo mieszczące się w kieszeni i dobrze leżące w dłoni.

Najnowszy przedstawiciel rodziny Edge 50 to prawdziwy kombajn fotograficzny ze średniej półki. Smartfon został wyposażony w zaawansowany aparat fotograficzny z sensorem 50 Mpix firmy Sony, któremu towarzyszą aparat ultraszerokokątny oraz teleobiektyw. Pozwala to na robienie zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych oraz różną szerokością uchwyconego kadru. Pomocą służy sztuczna inteligencja moto ai, która odpowiada za obróbkę zdjęć, analizując różne ujęcia i łącząc ekspozycje, aby uzyskać realistyczne fotografie. Edge 50 Neo oferuje również funkcję Macro Vision, idealną do fotografowania małych obiektów z bliska.

Jeśli chodzi o wydajność, Motorola Edge 50 Neo jest napędzana układem MediaTek Dimensity 7300, wspieranym przez 12 GB RAM-u i 512 GB pamięci masowej. Taka konfiguracja ma zapewnić płynne działanie nawet przy wymagających zadaniach, takich jak gry czy rejestrowanie materiałów wideo. Smartfon oferuje szybkie ładowanie TurboPower 68 W oraz ładowanie bezprzewodowe 15 W, co pozwala na szybkie uzupełnienie energii w akumulatorze o pojemności 4310 mAh. Na wyposażeniu znalazły się również głośniki stereo z Dolby Atmos, łączność 5G oraz wsparcie dla eSIM. Dzięki temu jest to urządzenie gotowe na przyszłość.

sierpień 2024 171 g, 8.1 mm grubości 12 GB RAM 512 GB, (opcje: 256 GB) - 50 Mpix + 13 Mpix + 10 Mpix + 32 Mpix 6.4" - P-OLED (1220 x 2712 px, 465 ppi) MediaTek Dimensity 7300, 2,50 GHz Android v.14.0 4310 mAh, TurboPower, USB-C

Motorola Edge 50 Neo jest dostępna w czterech wersjach kolorystycznych: stalowej, ceglanej, beżowej i niebieskiej. Każdy z tych kolorów został starannie dobrany zgodnie z paletą barw Pantone. Nadaje to urządzeniu elegancki i nowoczesny wygląd. Smartfon jest nie tylko stylowy, ale także wytrzymały – jego obudowa została wykonana z najwyższej jakości materiałów, co powinno zapewnić długą żywotność i odporność na uszkodzenia.

Motorola Edge 50 – większy brat

Wraz z modelem Edge 50 Neo, Motorola zaprezentowała również model Edge 50. Ma on większy, zakrzywiony wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala oraz Snapdragona 7 Gen 1 Accelerated Edition pod maską. Edge 50 został również certyfikowany w standardach MIL-STD-810H oraz IP68, co czyni go równie wytrzymałym jak jego mniejszy brat. Niestety, Edge 50 nie będzie dostępny w sprzedaży w Polsce.

sierpień 2024 180 g, 7.79 mm grubości 12 GB RAM 512 GB, (opcje: 256 GB) - 50 Mpix + 13 Mpix + 10 Mpix + 32 Mpix 6.7" - P-OLED (1220 x 2712 px, 444 ppi) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, 2,50 GHz Android v.14.0 5000 mAh, TurboPower, USB-C

Dostępność i cena, promocja na start

Motorola Edge 50 Neo będzie dostępny w Polsce od 30 sierpnia 2024 roku w cenie 2199 zł. Smartfon pojawi się w sieciach RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik i Neonet, a także na stronach sprzedaży eLenovo.pl oraz Sferis. Wkrótce znajdziemy go również w ofercie operatorów Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Kupując model Edge 50 Neo między 30 sierpnia a 12 września tego roku, będzie można skorzystać z programu "Trade in. Trade up". Pozwala on na oddanie innego smartfonu do recyklingu i otrzymanie za niego gwarantowanej kwoty 200 złotych, powiększonej o wartość wyceny urządzenia. Każdy, kto zakupi Motorolę Edge 50 Neo w okresie promocyjnym, otrzyma w prezencie słuchawki Moto Buds o wartości 299 zł.

