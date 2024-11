Polacy podbijają AliExpress. Niektórzy zarabiają tam krocie

AliExpress ogłosiło wyniki pierwszego dnia Światowego Festiwalu Zakupów – corocznego święta internetowej sprzedaży na tym portalu, podczas którego na klientów czekają najlepsze ceny na rynku. Polacy mają powody do dumy.

Nawet ponad 40 000 złotych – takie obroty ze sprzedaży osiągnęło raptem w ciągu jednego dnia kilkudziesięciu polskich przedsiębiorców na platformie AliExpress. A to dopiero początek, ponieważ tegoroczny festiwal trwa do 18 listopada. Ale to także okazja dla klientów do złapania niezwykle atrakcyjnych promocji, o których pisaliśmy niedawno (łącznie ze specjalnymi kodami do zniżek). Co w tym roku może zwrócić Waszą uwagę?

Konsola zwana pożądaniem

Festiwal oficjalnie rozpoczął się 11 listopada, oferując polskim konsumentom szeroką gamę produktów, w tym sprzęt AGD, elektronikę użytkową, części samochodowe, telefony komórkowe i artykuły domowe, zapewniając jedne z najlepszych ofert roku. W tym roku, po raz pierwszy, w festiwalu udział wzięli lokalni polscy sprzedawcy. Wstępne dane od AliExpress pokazują, że odnotowali oni znaczący wzrost sprzedaży w pierwszym dniu, a 50 sprzedawców zgłosiło sprzedaż przekraczającą 10 000 USD.

Do popularnych produktów należała konsola PlayStation 5, której ponad 200 sztuk sprzedano w pierwszej godzinie Festiwalu, a odkurzacz Laresar V7 osiągnął ponad 100 000 USD w sprzedaży. Nie ma co się dziwić, bo chociażby PS5 Slim 1TB z napędem i szybką wysyłką z Polski jest dostępne za raptem 1899 złotych! Szczegóły znajdziecie w linku poniżej:

Promocyjna oferta dostępna jest pod tym adresem:

👉 Sony PlayStation 5 Slim 1TB z napędem

Dodatkowe korzyści

Podczas Festiwalu AliExpress wprowadził nową, interaktywną funkcję „Potrząśnij i Wygraj”, która oferuje konsumentom możliwość odkrywania specjalnych nagród i ofert przy każdym kliknięciu, dodając element zaskoczenia do ich zakupów. Niektórzy szczęśliwi konsumenci wygrali nagrody, takie jak PS5 i hulajnogi elektryczne – informuje AliExpress.

Pierwszy dzień Światowego Festiwalu Zakupów zakończył się historycznym wynikiem naszego sklepu na AliExpress. Łączna liczba zamówień, które przyjęliśmy na start w pierwszym dniu promocji przekroczyła 1500, podczas gdy średnio dziennie jest to ponad 400. Spodziewamy się trendu rosnącego w kolejnych dniach. Widzimy, że choć prym wśród najbardziej pożądanych towarów wiodą urządzenia elektroniczne, to polscy klienci coraz chętniej kupują także towary z kategorii FMCG, które stanowią trzon naszej oferty

– mówi Sławomir Sergiejczyk, Dyrektor E-Commerce w Brand Distribution Group.

Światowy Festiwal Zakupów potrwa do 18 listopada, kiedy to rozpoczną się promocje z okazji Czarnego Tygodnia. Międzynarodowa platforma oferuje konsumentom miesiąc zniżek od 1 listopada do 3 grudnia.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Melnikov Dmitriy

Źródło tekstu: Informacja prasowa