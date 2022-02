Plus wyprzedaje smartfony 5G. Zobacz, co kupisz taniej

W Plusie trwa zimowa wyprzedaż smartfonów 5G. Taniej można kupić trzy smartfony marek Motorola i Vivo. Jest też promocja, w ramach której drugi smartfon Samsunga dostaniemy za 1 zł.

Zimowe wyprzedaże to dobra okazja na wymianę smartfonu na nowszy model w niższej, bardziej atrakcyjnej cenie. A najlepiej, gdy sprzęt ten pozwala korzystać z sieci piątej generacji, których wdrażanie trwa w ograniczonym zakresie (brak nowych, wyższych częstotliwości) także w Polsce. Takie urządzenia możemy znaleźć w wyprzedażowej ofercie sieci Plus: to dwa smartfony Vivo oraz jeden model Motoroli.

Wszystkie oferowane przez Plusa w promocji telefony obsługują sieć 5G zielonego operatora. W jej zasięgu znajduje się już ponad 19 milionów osób, czyli ponad połowa mieszkańców Polski. Wybierając w Plusie na przykład abonament za 65 zł miesięcznie otrzymamy pakiet 30 GB Internetu miesięcznie z dostępem do sieci 5G, a także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.

Smartfony 5G w zimowej wyprzedaży

W ramach najnowszej promocji Plus oferuje trzy smartfony 5G w obniżonej cenie. Do wyboru są:

Motorola Edge 20 5G w ofercie ratalnej za 199 zł na start i na przykład 36 rat po 58 zł miesięcznie (łącznie 2287 zł),

Vivo Y72 5G w ofercie ratalnej za 1 zł na start i na przykład 36 rat po 36 zł miesięcznie (łącznie 1297 zł),

Vivo V21 5G w ofercie ratalnej za 199 zł na start i na przykład 36 rat po 50 zł miesięcznie (łącznie 1999 zł).

Wyprzedaż powyższych smartfonów ma trwać do wyczerpania zapasów.

Drugi smartfon za złotówkę

W Plusie nadal można skorzystać z promocji, w której taniej można kupić drugi smartfon. Wystarczy wybrać model Samsung Galaxy A52s 5G, by móc kupić telefon Samsung Galaxy A03s za 1 zł.

Źródło zdjęć: Telepolis, Plus

Źródło tekstu: Plus