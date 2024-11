Plus wysyła SMS-y z niepokojącą zapowiedzią. Wyjaśniamy

Plus będzie informował swoich klientów o rozliczeniach w nowy sposób – wysyłając wiadomości SMS, w których znajduje się skrócony link do e-płatnosci. Zapowiedź wywołała zaniepokojenie niektórych użytkowników.

Do klientów sieci Plus trafiają SMS-y z zapowiedzią nowej formuły SMS-ów rozliczeniowych. Operator uzupełni komunikat o wystawieniu rachunku skróconym linkiem prowadzącym do e-płatności.

Informujemy, ze wkrotce SMSy, ktore bedziesz otrzymywal z Plusa w sprawie rozliczen beda zawieraly bezpieczny, skrocony link do e-platnosci. Wiecej informacji na https://www.plus.pl/e-platnosci

– tak brzmi treść wiadomości od sieci Plus.

Na swojej stronie internetowej Plus podaje, że używa krótkich linków do e-płatności w wiadomościach tekstowych SMS informujących o wystawieniu rachunku oraz przypominających o zbliżającym się terminie płatności. Wiadomości tego typu mają nadpis nadawcy SMS „PlusFaktura” lub „Plus”. Skrócony link prowadzący do strony z płatnościami ma przykładową formę www.plus.pl/s/whyOt9fi.

Autentyczność skróconego linku można sprawdzić, dodając na jego końcu znak „+”. Wtedy otworzy się strona do weryfikacji linku „Link z Plusem” pod adresem https://www.plus.pl/sprawdzaczlinkow.

Jest to strona operatora z weryfikatorem linków, który poinformuje użytkownika, czy krótki link prowadzi do strony Plusa oraz wyświetli pełen link, z którego został wygenerowany. Przykładowy krótki link w trakcie weryfikacji będzie miał formę www.plus.pl/s/whyOt9fi+.

Operator podkreśla, że używa w swoich kampaniach żadnych innych dostawców skracaczy linków jak tiny, bitly, cuttly, linkd czy utn. Plus zapewnia przy tym, że korzysta z zaawansowanych protokołów szyfrowania, które chronią dane finansowe i osobiste przed nieautoryzowanym dostępem. Stosuje też mechanizmy ochrony przed phishingiem.

Plus wysyła SMS-y, klienci się dziwią

„Będzie szybko i przede wszystkim bezpiecznie” – zapewnia Plus na platformie X, w odpowiedzi na pytania zaniepokojonych użytkowników.

Czy ktoś może potwierdzić, że operator Plus wysyła skrócone linki do płatności wykorzystując SMSy?

Nie wszystkich to jednak w pełni przekonuje. Skracanie linków to jeden z mechanizmów, wykorzystywanych przez oszustów w atakach phishingowych. Tego typu linki mogą prowadzić do fałszywych stron, a w kontekście płatności jest to potencjalne zagrożenie przechwyceniem danych dostępowych lub wyłudzeniem pieniędzy. Choć zabezpieczenia Plusa wydają się solidne, oszuści zawsze mogą liczyć na mniej ostrożnych użytkowników, którzy przez nieuwagę lub w pośpiechu wpadną w zastawioną na nich pułapkę.

