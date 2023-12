Plus z nowymi promocjami. Chodzi o roaming

Od 1 stycznia 2024 wchodzą w życie nowe stawki roamingowe w UE i państwach EOG. A co z Wielką Brytanią? Tam obowiązują inne zasady, więc Plus ogłasza kolejną edycję promocji „Brytyjska”.

Plus opublikował już nowe cenniki opłat roamingowych w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. W Wielkiej Brytanii obowiązują jednak inne zasady, więc Plus przygotował dla klientów na Wyspach nowe odsłony promocji. Jest to oferta skierowana do abonentów korzystających z usługi połączeń międzynarodowych i roamingu międzynarodowego na podstawie umowy lub aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych od dnia 24 grudnia 2021 r.

Pierwszego stycznia ruszają promocje „Brytyjska 4” oraz „Brytyjska dla Klientów Plus na Kartę i Plus MIX 4”. Dzięki nim do dnia 30 czerwca 2024 r. będą obowiązywały następujące opłaty za połączenia w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze.

Dla abonentów ofert na abonament:

połączenie głosowe – 0,29 zł/min . (naliczanie sekundowe),

. (naliczanie sekundowe), wysyłanie SMS – 0,23 zł ,

, wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS – 0,23 zł,

transmisja danych na terenie Wielkiej Brytanii i Gibraltaru – 29 zł/GB (rozliczane co 1 KB),

Dla abonentów ofert Na Kartę i Mix:

połączenie głosowe: w taryfie Prosto na Kartę, Mix X – 0,35 zł/min. (naliczanie sekundowe), w taryfie Nowy Plush – 0,39 zł/min. (naliczanie sekundowe), w taryfie Plus Elastyczna na Kartę – 0,49 zł/min. (naliczanie sekundowe)

wysyłanie SMS: w taryfach Prosto na Kartę, Nowy Plush, Mix X – 0,35 zł, w taryfie Plus Elastyczna na Kartę - 0,29 zł ,

wysyłane oraz odbieranie wiadomości MMS: w taryfie Prosto na Kartę, Mix X – 0,35 zł , w taryfie Nowy Plush – 0,40 zł , w taryfie Plus Elastyczna na Kartę – 0,49 zł .

transmisja danych na terenie Wielkiej Brytanii i Gibraltaru – 29 zł/GB (rozliczane co 1 KB),

Ceny dotyczą taryf Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na Kartę, Nowy Plush, Mix X:

Promocje regulują też kwestie cen za połączenia międzynarodowe z Polski do Wielkiej Brytanii i Gibraltaru. Noce zasady powinny zainteresować abonentów ofert na abonament oraz ofert Na Kartę i Mix w taryfach Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na Kartę, Nowy Plush i Mix X.

W tych planach stawki są takie, jak dla państw Unii Europejskiej, zgodnie z cennikiem właściwym dla taryfy, z której korzysta abonent.

Szczegóły w regulaminach promocji „Brytyjska 4” oraz „Brytyjska dla Klientów Plus na Kartę i Plus MIX 4” uwzględniające opisane zmiany:

