Plus rozszerza ofertę. Jest nowy router 5G

Plus rozszerzył portfolio oferowanych urządzeń o nowy router. ZTE MC888 5G obsługuje sieci komórkowe piątej generacji, zapewnia również łączność w standardzie Wi-Fi 6. Operator chwali ten sprzęt za charakteryzującą go wysoką wydajność oraz szybki i stabilny transfer danych.

ZTE MC888 5G wyposażony jest w modem nowej generacji – Qualcomm Snapdragon X62. Do routera można podłączyć 32 urządzenia równocześnie. Dzięki łączności bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi 6 urządzenie zapewnia bardzo dobre parametry transmisji danych nie tylko w pobliżu routera, ale w każdym miejscu w domu. Tak przynajmniej zapewnia zielony operator.

Koszt zakupu ZTE MC888 5G w 48 ratach w abonamentach od 49 zł do 69 zł i z opłatą początkową 50 zł, wynosi 1010 zł. W abonamentach od 79 zł i z opłatą początkową 49 zł opłata całkowita za sprzęt wynosi 529 złotych.

Wysokość opłaty abonamentowej Opłata początkowa 48 rat Całkowita cena zakupu 49 zł/mies. 50 zł 20 zł/mies. 1010 zł 59 zł/mies. 69 zł/mies. 79 zł/mies. 49 zł 10 zł/mies. 529 zł 99 zł/mies. 129 zł/mies.



Plus wciąż może się chwalić, że ma najszybsze 5G w Polsce, przynajmniej w kategorii pobierania danych z sieci. Wskazują na to między innymi comiesięczne rankingi, publikowane przez serwis SpeedTest.pl. Sytuacja może się zmienić, gdy doczekamy się przydzielenia operatorom nowych częstotliwości z pasma C (3,4 - 3,8 GHz), które pozwolą polskim sieciom komórkowym piątej generacji rozwinąć skrzydła.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus