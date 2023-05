Plus zapowiada nowe promocje dla Wielkiej Brytanii

Plus zapowiedział wprowadzenie dwóch kolejnych promocji dotyczących korzystania z usług podczas pobytu w Wielkiej Brytanii, a także połączeń z tym krajem. Będą obowiązywać w drugiej połowie 2023 roku.

Plus zapowiedział wprowadzenie dwóch nowych promocji dotyczących Wielkiej Brytanii. Przeznaczone one są dla abonentów korzystających z usługi połączeń międzynarodowych i/lub roamingu międzynarodowego na podstawie umowy/aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych od dnia 24 grudnia 2021 roku. Z promocji będzie można korzystać od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku.

Połączenia w roamingu

W nowych promocjach Plusa znajdą się wymienione poniżej zasady dotyczące osób przebywających w Wielkiej Brytanii lub Gibraltarze i korzystających tam z roamingu. W przypadku ofert na abonament należy się spodziewać, że:

połączenie głosowe wykonane z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru oraz połączenia głosowe odebrane na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru będą kosztować 0,29 zł/min. (naliczanie sekundowe),

(naliczanie sekundowe), wysyłanie wiadomości SMS z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru będzie kosztować 0,23 zł/szt. ,

, wysyłane wiadomości MMS z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru oraz odbieranie wiadomości MMS na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru będzie kosztować 0,23 zł/szt. ,

, transmisja danych na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru będzie kosztować 29 zł/GB (rozliczane co 1 KB).

Dla użytkowników ofert Plus MIX oraz Plus na kartę ceny będą takie:

połączenie głosowe wykonane z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru oraz połączenia głosowe odebrane na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru: w taryfie Prosto na Kartę, Mix X – 0,35 zł/min. (naliczanie sekundowe), w taryfie Nowy Plush – 0,39 zł/min. (naliczanie sekundowe), w taryfie Plus Elastyczna na Kartę – 0,49 zł/min. (naliczanie sekundowe),

wysyłanie wiadomości SMS z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru: w taryfach Prosto na Kartę, Nowy Plush, Mix X – 0,35 zł/szt. , w taryfie Plus Elastyczna na Kartę – 0,29 zł/szt. ,

wysyłane wiadomości MMS z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski i w obrębie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru oraz odbieranie wiadomości MMS na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru: w taryfach Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na Kartę, Nowy Plush, Mix X – 0,35 zł/szt. , w taryfie Prosto na Kartę, Mix X – 0,35 zł/szt. , w taryfie Nowy Plush – 0,40 zł/szt. , w taryfie Plus Elastyczna na Kartę – 0,49 zł/szt. ,

transmisja danych na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru – 29 zł/GB (rozliczane co 1 KB).

Połączenia międzynarodowe z Polski

Połączenia międzynarodowe z Polski do Wielkiej Brytanii i Gibraltaru dla abonentów Plusa oraz użytkowników ofert na kartę i MIX w taryfach Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na Kartę, Nowy Plush, Mix X będą rozliczane według stawki jak dla państw Unii Europejskiej, zgodnie z cennikiem właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego korzysta klient Plusa.

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminach nadchodzących promocji:

W przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 lipca 2023 r. Ponieważ zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki została zawarta, Polkomtel Sp. z o.o. może dochodzić od Państwa zwrotu przyznanej ulgi, o ile została przewidziana w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.

– informuje Plus w komunikacie

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Plus