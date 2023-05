T-Mobile podwaja gigabajty. Sprawdź, czy Ciebie to dotyczy

T-Mobile ogłosił zmiany w niektórych umowach systemu MIX. Dla użytkowników oznaczają one obniżenie ceny, więc brak zgody i rozwiązanie umowy może oznaczać dodatkowe koszty.

T-Mobile kilka dni temu opublikował komunikat dotyczący użytkowników oferty MIX. Nie chodzi jednak o wszystkich, lecz o osoby, które włączyli i mają aktywną usługę "GB na dłużej z Rok Internetu" lub usługę "Rok Internetu za darmo". Dotyczy to również użytkowników T-Mobile Mix, którzy zawarli umowy w tym systemie do dnia 20 maja 2023 roku (włącznie) w ramach oferty obejmującej możliwość aktywacji usługi "GB na dłużej z Rok Internetu" i pozostają w okresie 31 dni, w którym mogą aktywować tę usługę.

T-Mobile podwaja gigabajty

O co więc chodzi? T-Mobile postanowił podwoić liczbę gigabajtów w usługach wskazanych w poprzednim akapicie usług. Zmiana polega na tym, że w warunkach oferty promocyjnej wykreśla się "100 GB" i w to miejsce wstawia się "200 GB", Zacznie to obowiązywać 24 czerwca 2024 roku.

Oznacza to obniżkę ceny. Wskazana zmiana znajdzie odzwierciedlenie w tych warunkach (dokumentach) z dniem 24 czerwca 2023 roku. Do tego dnia możesz wypowiedzieć zmienianą umowę, ale w takiej sytuacji T-Mobile przysługuje odszkodowanie przewidziane na okoliczność jej rozwiązania przed upływem czasu określonego. Odszkodowanie to opisane jest w umowie podlegającej zmianie.

– napisał T-Mobile w komunikacie

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: T-Mobile