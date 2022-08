Play zwiększa zasięg. Fioletowe LTE dotarło do nowych miejscowości

Play, który ma już ponad 10 tysięcy stacji bazowych, wciąż pracuje nad poprawą zasięgu swojej sieci w technologiach LTE oraz LTE Ultra. Na koniec lipca z fioletowego LTE mogli korzystać mieszkańcy 3007 miejscowości liczących tysiąc mieszkańców lub więcej, w tym 402 miast powyżej 10 tys. mieszkańców. W przypadku LTE Ultra było to odpowiednio 2643 miejscowości, w tym 401 miast. kamień milowy to bariera 3 tysięcy miejscowości w zasięgu fioletowego LTE (tych liczących ponad tysiąc mieszkańców).

Na każdym kroku mówimy jak ważna jest dla nas sieć. Co więcej – nie tylko mówimy, ale i pokazujemy dowody naszych słów. Jako przykład mogą służyć właśnie te wpisy, w których publikujemy nazwy miejscowości, do których w ostatnim miesiącu dotarł nasz szybki Internet w technologiach LTE i LTE Ultra. Lipiec to kolejny miesiąc, w którym możemy się pochwalić solidną dawką nowo uruchomionych nadajników (przypominam, mamy ich już ponad 10 000!), a co za tym idzie – pokaźną listą miejscowości.