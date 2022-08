Sprawdź nowe kanały w Play Now i Play Now TV

Play poszerzył ofertę telewizyjną. W ofercie Play Now i Play Now TV pojawiły się trzy nowe kanały telewizyjne. Obejrzymy na nich doskonałe kino, często odbiegające od głównego nurtu, a także emocjonujące dokumenty, pokazujące działanie stróżów prawa.

Klienci Play Now i Play Now TV mogą oglądać nowe kanały od 1 sierpnia. Do oferty trafiły trzy kanały, należące do portfolio AMC Networks International UK, znajdziesz je w pakiecie Extra. Ponadto przez najbliższe 3 miesiące będą dostępne dla wszystkich w ramach otwartego okna.

Nowe kanały w telewizji Play

W ofercie Play znalazły się kanały:

SundanceTV – kanał promujący kino niezależne, nieszablonowe i kreatywne. Na tym kanale znajdziesz szeroki wybór produkcji odważnych i kontrowersyjnych, prezentowanych na festiwalu. Nie braknie też nagrań koncertów i interesujących dokumentów, których nie zobaczysz w mainstreamowej telewizji. Jeśli lubisz ambitne kino, koniecznie włącz SundanceTV.

– kanał promujący kino niezależne, nieszablonowe i kreatywne. Na tym kanale znajdziesz szeroki wybór produkcji odważnych i kontrowersyjnych, prezentowanych na festiwalu. Nie braknie też nagrań koncertów i interesujących dokumentów, których nie zobaczysz w mainstreamowej telewizji. Jeśli lubisz ambitne kino, koniecznie włącz SundanceTV. CBS Europa – kanał emituje kinowe przeboje i niezapomniane klasyki. Komedie, dramaty i romanse zostały wyselekcjonowane tak, by dostarczać widzom pozytywne emocje, relaks i komfort.

– kanał emituje kinowe przeboje i niezapomniane klasyki. Komedie, dramaty i romanse zostały wyselekcjonowane tak, by dostarczać widzom pozytywne emocje, relaks i komfort. CBS Reality – wbrew nazwie nie jest to kanał nastawiony na rozrywkowe reality show. Obejrzysz tu fascynujące i budzące dreszczyk emocji programy, przybliżające pracę stróżów prawa – od autentycznych śledztw, wykorzystujących najnowocześniejsze techniki kryminalistyczne po codzienność służb granicznych w różnych zakątkach świata.

Dostęp do Play Now możesz uzyskać na urządzeniach mobilnych w aplikacji, na stronie playnow.pl, a także na Smart TV różnych producentów i przystawkach telewizyjnych z Android TV. Dostępny jest także nowoczesny dekoder Play Now TV Box.

