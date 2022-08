Netia ma Internet z krótką umową. To nie wszystko

Netia przygotowała nową ofertę szybkiego Internetu oraz zestawy usług z dostępem do serwisów Disney+, HBO Max czy Tidal w atrakcyjnych cenach i z umową tylko na 9 miesięcy. Natomiast taryfę mobilną z 5G można mieć przez 3 miesiące za darmo.

Internet z krótką umową

Dziś (8 sierpnia) startuje nowa promocja w Netii. Oferta z umową na 9 miesięcy została przygotowana przede wszystkim z myślą o uczniach i studentach. W jej ramach Netia udostępnia szybki, nielimitowany dostępu do Internetu w cenie od 40 zł miesięcznie. Podstawowy dostęp do Internetu (wariant do 150 Mb/s) z wliczonym w cenę dostępem do serwisu muzycznego Tidal kosztuje 50 zł miesięcznie. Za 55 zł miesięcznie klienci otrzymają Internet z Disney+, a za 60 zł miesięcznie analogiczny zestaw z HBO Max. Istnieje też możliwość nabycia zestawów z dwoma lub trzeba wymienionymi wyżej serwisami. Niezależnie od wybranego wariantu, za pierwszy miesiąc kwota abonamentu wynosić będzie 0 zł.

Ceny poszczególnych wariantów prędkości dostępu do Internetu i zestawów z Disney+ (kwoty abonamentów od 2. miesiąca) wyglądają tak, jak pokazano w tabeli poniżej.

Wariant prędkości Internet solo Internet z Disney+ do 150 Mb/s 40 zł 55 zł do 300 Mb/s 50 zł 65 zł do 600 Mb/s 60 zł 75 zł do 1000 Mb/s 70 zł 85 zł



Netia w pakiecie oferuje usługę cyberbezpieczeństwa „Bezpieczny Internet” z licencją na 2 urządzenia, która w wariancie z 9-miesięcznym zobowiązaniem kosztuje 7 zł miesięcznie. Można również wybrać stały adres IP za 10 zł miesięcznie (pierwszy miesiąc gratis).

Netia oferuje też bardzo szeroką gamę różnego typu markowych urządzeń, które pozwalają na zwiększenie zasięgu domowego dostępu do Internetu. Sprzęt (PLC, wzmacniacze Wi-Fi/extendery lub mesh) jest udostępniamy w dzierżawie, w cenie od 5 zł miesięcznie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.netia.pl/pl/lp-mesh.

Taryfy 5G przez 3 miesiące za 0 zł

Klienci, którzy zdecydują się na jedną z wyżej wymienionych opcji, mogą też skorzystać z taryf mobilnych (abonamenty SIM Only z umową na 9 miesięcy) z dostępem do sieci 5G Plusa. W taryfie „Super (5G)” za 25 zł miesięcznie Netia oferuje nielimitowane połączenia i wiadomości oraz 30 GB danych w kraju i 4,5 GB w roamingu UE. Natomiast taryfa „VIP (5G)” za 30 zł miesięcznie zapewnia 72 GB danych w Polsce i 7 GB w UE.

Osoby, które przeniosą do Netii numer z innej sieci (MNP), przez 3 miesiące nie zapłacą za abonament mobilny ani złotówki.

Źródło zdjęć: Gold Picture / Shutterstock.com, Netia

Źródło tekstu: Netia