PLAY zachęca do nauki języków z Busuu. Płatność doliczana jest do rachunku

Play wprowadza nową usługę, która może zainteresować zwłaszcza tych, u których wśród noworocznych postanowień znalazła się nauka języka obcego. Od teraz w fioletowej sieci można uczyć się nawet 12 języków, a to wszystko w jednej aplikacji i w jednym kursie – Busuu.

Busuu to system nauki języków online. Aplikacja pozwala rozwijać cztery główne umiejętności językowe: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie – od poziomu początkującego do wyższego średnio-zaawansowanego. Usługa „Busuu w Play” daje dostęp do członkostwa Busuu Premium, która oferuje dostęp do wyjątkowych funkcji, takich jak tryb offline czy konwersacje z ocenami rodzimych użytkowników języków. Ponadto można uczyć się wszystkich oferowanych języków, tworzyć plan nauki, otrzymywać oficjalne certyfikaty oraz powtarzać słownictwo.

Użytkownicy Play, którzy zdecydują się na Busuu, mogą uzyskać dostęp do kursu językowego, opłacając usługę poprzez doliczanie opłat do rachunku Play na Abonament lub ze środków w Play na kartę.

Aktywacja jest bardzo prosta – wystarczy podać numer telefonu na stronie zamawiania usługi i potwierdzić zamówienie kodem otrzymanym SMS-em. Przez pierwsze 7 dni można testować aplikację za darmo.

Szczegóły dostępne są na dedykowanej stronie usługi: www.play.pl/uslugi/busuu.

Źródło tekstu: Play