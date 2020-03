Play wydłuża ważność konta seniorom i odracza daty płatności faktur

Play ogłasza kolejne ułatwienia dla klientów, zachęcając ich do tego, by zostali w domu. Tym razem propozycja skierowana jest do seniorów powyżej 65 roku życia.

Zobacz: Play: #ZostańWDomu i odbierz 20 zł na zakupy w Google Play

Dla swoich starszych klientów, w ofertach na kartę, Play przedłuża ważność konta do końca czerwca. W tym czasie nie jest wymagane doładowanie, aby korzystać ze zgromadzonych środków. Z przyczyn technicznych dotyczy to osób, które mają obecnie aktywne konto. W innych przypadkach operator zachęca do doładowania przez kanały zdalne, takie jak aplikacja Play24, strona doladowania.play.pl czy także możliwość dopisania doładowania konta do rachunku za fakturę przez bliskie osoby.

Dodatkowo Play proponuje także usługę Kredyt dla ofert na Kartę – jeśli na koncie jest mniej niż 1 zł, można otrzymać dodatkowy pakiet złotówek, by pozostać w kontakcie. Usługa działa w trzech wersjach, z których można skorzystać, jeżeli stan środków na koncie jest poniżej 1 zł:

pakiet 2 złote – przy łącznej wartości doładowań z ostatniego roku co najmniej 30 złotych

– przy łącznej wartości doładowań z ostatniego roku co najmniej 30 złotych pakiet 3 złote – przy łącznej wartości doładowań z ostatniego roku co najmniej 50 złotych

– przy łącznej wartości doładowań z ostatniego roku co najmniej 50 złotych pakiet 5 złotych – przy łącznej wartości doładowań z ostatniego roku co najmniej 100 złotych

Kwota przydzielonego pakietu zostanie pobrana przy następnym doładowaniu.

Zobacz: Play abonament: Amazon Prime Video na 6 miesięcy bez opłat

Pakiet można aktywować, dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta (790 500 500) lub krótkim kodem:

dla pakietu 2 złote – *111*802*1#

dla pakietu 3 złote – *111*803*1#

dla pakietu 5 złotych – *111*805*1#

W ofertach na abonament Play odracza datę płatności za fakturę. Seniorzy korzystający z abonamentu głosowego, internetowego czy na telefon stacjonarny mają dodatkowe dwa tygodnie na opłacanie rachunków. To dodatkowe 14 dni, które pozwolą na bardziej elastyczne podejście do płatności za fakturę. Wszyscy seniorzy objęci akcją otrzymają SMS informujący o nowym, wydłużonym terminie płatności.

Weryfikacja wieku odbywa się poprzez dane, na które zarejestrowana jest usługa.

Zobacz: #Zostańwdomu z siecią Play. Fioletowi dają bezpłatny pakiet 10 GB

Zobacz: Play namawia do przenoszenia numerów. Wszystko za 50 zł

Źródło tekstu: Play