Play wprowadza Multi SIM. W Virgin Mobile też

Usługa Multi SIM wchodzi do oferty Play i Virgin Mobile. Dzięki niej można korzystać z tego samego numeru na dwóch urządzeniach, na przykład na smartfonie i smartwatchu.

W Play i Virgin Mobile debiutuje usługa Multi SIM. Umożliwia ona korzystanie z jednego numeru telefonu na dwóch urządzeniach. Dodatkowo, klienci Play mają okazję zakupić najnowsze smartwatche Samsunga z serii Galaxy w atrakcyjnych cenach i cieszyć się możliwością wykonywania połączeń bezpośrednio z zegarka.

Smartwatche są coraz popularniejsze

W pierwszym kwartale 2024 roku Play odnotował 15% wzrost sprzedaży smartwatchy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. To znaczący wynik, który świadczy o rosnącym zainteresowaniu konsumentów tego typu urządzeniami.

Odpowiedzią na potrzeby rynku jest wprowadzona właśnie usługa Multi SIM. Pozwala ona na sklonowanie karty SIM i używanie jej na również w zegarkach. Dzięki temu, użytkownicy mogą wykonywać i odbierać połączenia, a także korzystać z mobilnego Internetu niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Wystarczy, że będzie tam zasięg sieci komórkowej. Może to być szczególnie przydatne podczas biegania, robienia zakupów czy w sytuacjach, gdy zapomnimy zabrać ze sobą telefon.

Dostępność i cena

Usługa Multi SIM jest dostępna na urządzeniach Samsunga i kosztuje 9 zł miesięcznie. Można ją aktywować w wybranych taryfach dla klientów prywatnych i biznesowych, a także dezaktywować w dowolnym momencie trwania umowy. Z oferty mogą skorzystać abonenci sieci Play z następującymi taryfami:

klienci indywidualni: SOLO PLAY S, SOLO PLAY M, SOLO PLAY L, SOLO PLAY HOMEBOX, SOLO PLAY HOMEBOX TV, SOLO S II, SOLO M 5G, SOLO L 5G, SOLO HOMEBOX 5G, GRUPA PLAY S, GRUPA PLAY M, GRUPA PLAY L, GRUPA PLAY HOMEBOX, GRUPA PLAY HOMEBOX TV, GRUPA S II, GRUPA M 5G, GRUPA L 5G, GRUPA HOMEBOX 5G,

klienci biznesowi: BIZNES EUROPA I ŚWIAT, BIZNES PLAY, BIZNES UNLIMITED, SIM S DLA FIRM, SIM M DLA FIRM, SIM L DLA FIRM, SIM BIZNES BOX, SIM BIZNES BOX PRO, SIM BIZNES START, SIM FORMUŁA BIZBOX, SIM S DODATKOWA DLA FIRM, SIM STANDARD DLA FIRM, FORMUŁA SMARTFON 49,99 DLA FIRM, SIM FORMUŁA PERFECT BOX DLA FIRM, SIM FORMUŁA PERFECT DLA FIRM, SIM BIZNES BOX ULTRA,

a także klienci abonamentowi Virgin Mobile. Obecnie usługę można włączyć w salonie Play lub dzwoniąc do konsultanta. W Play24 obecnie nie jest to możliwe, ale z czasem może się to zmienić.

Jak informuje operator sieci Play, trwają prace nad udostępnieniem usługi na zegarkach z systemem Android od innych producentów niż Samsung. Planowane jest również wprowadzenie usługi Multi SIM na smartwatche Apple'a, co powinno nastąpić w pierwszej połowie 2025 roku.

Zegarki wspierające Multi SIM w Play

Na początek, w ofercie fioletowego operatora zadebiutują następujące zegarki, na których będzie można skorzystać z Multi SIM:

Samsung Galaxy Watch Ultra,

Samsung Galaxy Watch7 LTE 40mm,

Samsung Galaxy Watch7 LTE 44mm,

Samsung Galaxy Watch6 Classic LTE 47mm.

Lista smartwatchy wspierających usługę Multi SIM ma być sukcesywnie poszerzana. Pozwoli to na jeszcze większą elastyczność w wyborze urządzeń.

Możliwość korzystania z jednego numeru telefonu na dwóch lub więcej urządzeniach to ogromna wygoda, która z pewnością znajdzie wielu zwolenników. Sam z tego korzystam od lat w sieci Orange. Usługa Multi SIM nie tylko zwiększa komfort użytkowania elektroniki noszonej, ale również otwiera nowe możliwości w codziennym życiu.

Szczegóły oferty można znaleźć na stronach play.pl/multisim oraz virginmobile.pl/multisim, a także we wszystkich salonach Play. Warto również zajrzeć do regulaminu usługi.

Zobacz: Play rozbudowuje sieć. W lipcu padł rekord

Zobacz: Pojechałem na Pol'and'Rock. Cofnęli mnie do Średniowiecza

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Play

Źródło tekstu: Play