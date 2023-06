Play zaprasza firmy do fioletowej chmury

Grupa Play ułatwi firmom zamawianie i zarządzanie usługami chmurowymi. Będzie to możliwe dzięki należącej do fioletowej grupy spółce 3S Data Center, a także odpowiedzialnej za realizację rozwiązania firmie merce.com..

3S Data Center to jeden z największych dostawców rozwiązań chmurowych w Polsce, opartych o własną infrastrukturę lub Cloud2B. Należąca do Grupy Play spółka udostępni klientom biznesowym zamawianie i zarządzanie rozwiązaniami i usługami za pomocą systemu do autoprovisioningu.

Grupa Play dostarcza klientom biznesowym pełne portfolio produktów, obejmujące usługi chmurowe, komunikację głosową, mobilny i światłowodowy dostęp do Internetu oraz usługi transmisji danych. Dbamy o bezpieczeństwo, niezawodność i wygodę naszych klientów, a rozwiązania self-service są ważną częścią naszej kompleksowej oferty dla sektora B2B.

– powiedział Jarosław Helman, Dyrektor Pionu B2B, Członek Komitetu Wykonawczego Grupy Play

Provisioning to technologia informatyczna, która ułatwia dostarczanie usług telekomunikacyjnych klientom. Systemy automatyzują procesy tworzenia, aktywacji i dezaktywacji usług dla operatorów telewizji kablowych, sieci internetowych, VoIP czy operatorów telefonii mobilnej. Rozwiązanie wykonuje operacje na wszystkich podsystemach dziedzinowych, które są powiązane z istniejącą infrastrukturą sprzętowo-usługową operatora. Provisioning może pracować samodzielnie lub jako część zintegrowanego systemu, oferując graficzny interfejs użytkownika i API integracyjne do masowej automatyzacji operacji.

Automatyzacja procesów to jeden ze strategicznych celów w rozwoju spółki, dlatego chcemy mieć narzędzie, które obsłuży ten obszar w profesjonalny sposób. Już po zakończeniu pierwszego etapu wprowadzania nowego rozwiązania, automatyzacja obejmie rejestrację i obsługę zamówień związanych z usługami VEEAM. Zdecydowaliśmy się na taki krok, ponieważ 3S Data Center od wielu lat współpracuje z VEEAM, jako Platynowy Partner i niedawno, po raz kolejny otrzymaliśmy nagrodę za najlepszą sprzedaż w modelu VCSP, tym razem za 2022 rok.

– powiedziała Monika Roś-Gruszczyk, Prezes Zarządu 3S Data Center

Nowy system ułatwi zarządzanie wieloma urządzeniami poprzez zautomatyzowanie czynności związanych z konfiguracją i instalacją. Umożliwi także szybkie i elastyczne przydzielanie zasobów urządzeń oraz zdalne zarządzanie urządzeniami i aplikacjami, co pozwoli zminimalizować koszty utrzymania i konserwacji.

Ze względu na skalę umowy, podzieliliśmy projekt na trzy kluczowe etapy. W pierwszym skupimy się na obsłudze sprzedaży rozwiązań VEEAM. Jego finał planujemy na przełom Q2 i Q3 tego roku. Drugi etap obejmie obsługę usług i rozliczeń związanych z Virtual Data Center, a końcowy etap to głównie rozwój obszaru partnerskiego w ramach platformy. Drugi i trzeci etap będą mieć premierę w 2024 roku.

– skomentował Paweł Jaczewski, Prezes Zarządu merce.com

Nie jest to pierwsza umowa między spółkami. Kilka lat temu merce.com wybrało 3S Data Center jako dostawcę cloud hosting dla swojej platformy. Z rozwiązań e-commerce klasy enterprise dostarczanego przez merce.com korzystają takie firmy, jak New Balance Polska, Ochnik czy Romet.

