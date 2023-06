Plus świętuje 25 lat oferty na kartę. Padły zaskakujące liczby

Tak jak już informowaliśmy, Plus wystartował z nową promocją – użytkownicy oferty na kartę otrzymali w prezencie 25 GB darmowego internetu. Wszystko z okazji 25-lecia oferty. Przy okazji operator podał kilka ciekawych liczb.

Plus z lekkim opóźnieniem poinformował o trwającej już od 12 czerwca promocji dla użytkowników oferty na kartę. Z okazji 25. urodzin Plus na Kartę operator rozdaje darmowe gigabajty do swobodnego korzystania z internetu. Aby otrzymać darmowe 25 GB, należy do 18 czerwca wysłać bezpłatnego SMS-a na numer 80225 o treści URODZINY. Pakiet jest ważny przez 30 dni.

Zobacz: Plus daje darmowe gigabajty. Ma specjalną okazję

Plus zachęca jednocześnie, by korzystając z dodatkowego pakietu, przetestować wprowadzana właśnie usługę 5G Ultra z maksymalną prędkością technologiczną do 1 Gb/s. 5G Ultra jest bezpłatnie dostępne dla wszystkich klientów Plusa i Plusha korzystających z ofert: Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Mix, Plus na kartę, Plus Internet, Plush ABO oraz Plush na kartę.

Plus sypnął też kilkoma ciekawostkami związanymi z ofertą na kartę.

Na 25. urodziny Plusa na Kartę mamy dla Was kilka interesujących ciekawostek 👇 pic.twitter.com/BabZP7BNYq — Plus_Polska (@Plus_Polska) June 14, 2023

W 1998 roku Plus, jako pierwszy operator w Polsce, wprowadził usługę tzw. telefonu na kartę, udostępniając możliwość dzwonienia i wysyłania wiadomości, bez konieczności posiadania abonamentu. Na początku usługa dostępna była pod marką Simplus. Od tego czasu użytkownicy dokonali ponad 2 miliardy doładowań konta.

Jak się okazuje, klienci Plusa na Kartę są bardzo aktywni i chętnie korzystają z dostępnych usług. Zdecydowanie lubią rozmawiać przez telefon – tylko w zeszłym roku wydzwonili 2 360 000 000 minut. W majowy weekend ‘22 rekordzista prowadził rozmowy przez niemal 100 godzin.

Natomiast 670 000 000 to liczba wysłanych SMS-ów w minionym roku. Plusowi karciarze intensywnie korzystają także z internetu – w 2022 r. wykorzystali 83 PB danych (czyli 87 000 000 GB). Gdybyśmy chcieli to porównać, to byłoby to 48 000 000 godzin oglądania filmów w jakości HD.

Klienci Plusa na Kartę chętnie także wyjeżdżają za granicę. Najczęściej podróżowali do Niemiec, Holandii i Czech.

Zobacz: Plus wprowadził eSIM dla zegarków. Jest jednak haczyk

Zobacz: Plus tnie ceny smartfonów. Zyskasz ponad tysiąc złotych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus