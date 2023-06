Plus daje darmowe gigabajty. Ma specjalną okazję

Plus ma kolejną okazję do świętowania, a jednocześnie pretekst do rozdawania gigabajtów. Tym razem chodzi o ofertę na kartę, która obchodzi w czerwcu 25-lecie.

Plus bez rozgłosu ruszył z promocją „25 GB na 25 urodziny Plus na Kartę”. Mogą z niej skorzystać wszyscy klienci pre-paidowej oferty Plusa.

Pakiet 25 GB dostępny jest za darmo na 30 dni. Aby z niego skorzystać, należy wysłać SMS-a o treści URODZINY na numer 80225.

Niewykorzystane GB nie przechodzą na kolejny okres. Promocja już ruszyła (12 czerwca) i potrwa przez najbliższe dni do 18 czerwca – czasu na odebranie bonusu jest więc niezbyt dużo.

Użytkownicy Plus na Kartę mogą też skorzystać z innych promocji operatora. Nowi klienci dostają 300 GB na start (100 GB + 200 GB), ważne przez 30 dni. Są też dwie promocje działające po włączeniu pakietów – 1500 GB na lata (pakiety 30 i 35 zł) oraz 2000 GB na lata (w pakiecie za 40 zł).

Co świętuje Plus?

Operator mówi o 25 urodzinach Plus na Kartę, choć ofertą pod taką nazwą pojawiła się dopiero w 2011 roku. Natomiast pierwszą ofertą pre-paid Polkomtela był Simplus, który zadebiutował 3 czerwca 1998 roku i to do tej daty odnosi się obecna okazja. Później operator wprowadzał jeszcze odrębne marki z usługami na kartę – Sami Swoi i 36.6 – które jednak z czasem zostały zlikwidowane, a Simplus stał się jedną z taryf oferty Plus na Kartę.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Plus

Źródło tekstu: wł.