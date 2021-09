Play: 50 zł za dwie karty SIM i internet stacjonarny w ofercie dla firm

Play przedstawił nowa, specjalną ofertę dla klientów biznesowych. Internet stacjonarny już od 20 zł miesięcznie. Operator proponuje pakiet łączony – internet stacjonarny 150 Mb/s i abonament głosowy dla 2 numerów w cenie 50 zł miesięcznie.

W nowej promocji Play użytkownicy mogą skorzystać ze specjalnej oferty łączonej w niższej cenie oraz internetu stacjonarnego. Od teraz klienci biznesowi, którzy mają już abonament u fioletowego operatora lub zdecydują się na jego zawarcie, mogą skorzystać ze specjalnej promocji na internet stacjonarny. Oferta dostępna jest w trzech wariantach:

150 Mb/s za 20 zł miesięcznie,

za 20 zł miesięcznie, 300 Mb/s w cenie 30 zł miesięcznie,

w cenie 30 zł miesięcznie, 600 Mb/s za 40 zł miesięcznie.

Dwie karty SIM i internet stacjonarny 150 Mb/s w cenie 50 zł

Operator wprowadza także specjalną ofertę dla klientów biznesowych, którzy zdecydują się przenieść numery do Play. W promocji użytkownicy otrzymują dwie karty do telefonu, dzięki którym mogą korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów, MMS-ów oraz 7 GB internetu w smartfonie, a także internet stacjonarny o prędkości 150 Mb/s. To wszystko w cenie 50 zł miesięcznie.

W miejscach, gdzie internet stacjonarny nie jest dostępny, operator przygotował alternatywną ofertę w postaci internetu bezprzewodowego. Osoby, które przeniosą co najmniej jeden numer do Play, otrzymają nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz pakiet 15 GB w smartfonie, a także nielimitowany bezprzewodowy internet z pakietem 100 GB z pełną prędkością. Zestaw dostępny jest za 50 zł miesięcznie.

Podane ceny są cenami netto. Oferta dostępna jest w salonach operatora i u Doradców Biznesowych. Więcej informacji na temat promocji znajduje się na stronie dlafirm.play.pl/internet-stacjonarny.

