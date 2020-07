Orange: Elektryczna deska do nauki pływania w wakacyjnej ofercie

W ofercie Orange znalazł się gadżet idealny na rodzinne wakacje. To deska elektryczna Leswim S1, która pomoże w nauce pływania i doskonaleniu umiejętności, a przy tym zapewni świetną zabawę.

Leswim S1 to nowoczesna deska, została wyposażona w silnik o mocy 250 W i turbinę pod spodem. Ten napęd pozwala jej rozwinąć prędkość do 1 m/s. Jej obsługa jest dostatecznie intuicyjna, by bawiły się nią dzieci.

Leswim S1 to obecnie i jedyna w Polsce deska do nauki pływania dla dzieci z elektrycznym wspomaganiem. Została zaprojektowana w taki sposób, by osoba korzystająca z niej mogła swobodnie poruszać się w wodzie, nawet jeśli nie potrafi jeszcze pływać. Dzięki specjalnym uchwytom i możliwości włączenia napędu utrzymanie się na powierzchni jest łatwe i przyjemne. Deska zapewnia stabilność, lepszą wyporność i – przede wszystkim – poczucie bezpieczeństwa, które umożliwia skupienie się na doskonaleniu techniki.

Leswim S1 na pełnym ładowaniu działa przez 30 minut. Czas ponownego ładowania to 2,5 godziny, ale trzeba zaznaczyć, że deska ma wymienny akumulator i można mieć ich ze sobą kilka. Sama deska jest poręczna i lekka – waży zaledwie 2,6 kg. Można ją zabrać ze sobą praktycznie wszędzie i korzystać z niej nawet w upale – może pracować w temperaturze do 40°C. Urządzenie jest przeznaczone dla dzieci powyżej 5 lat.

Jeszcze jedna ważna rzecz – deska ma na dziobiestandardowy uchwyt na kamerę GoPro w wodoodpornym futerale.

Elektryczna deska do nauki i doskonalenia pływania kosztuje 999 złotych i jest dostępna na stronie dystrybutora, firmy 4cv oraz w sieci Orange.