Orange przedłuża ofertę dla obywateli Ukrainy

Wojna w Ukrainie wciąż trwa, dlatego Orange postanowił przedłużyć ofertę dla obywateli tego kraju do końca kwietnia tego roku.

24 lutego tego roku armia Federacji Rosyjskiej najechała na Ukrainę, a do dziś ponad 2 miliony obywateli tego kraju znalazło schronienie w Polsce. Osoby te wciąż martwią się o swoich bliskich, którzy musieli zostać w objętej wojną ojczyźnie, i chcą być z nimi w kontakcie. Aby umożliwić bycie blisko ze sobą pomimo dzielącej odległości, Orange Polska do końca kwietnia przedłużył specjalne oferty przygotowane dla obywateli Ukrainy.

Tańsze połączenia z Ukrainą i GB w roamingu

Klienci pomarańczowego operatora nadal mogą korzystać z niższych o ponad 80% cen połączeń do Ukrainy. Ma to ułatwić kontakt osobom, które są już w Polsce, z bliskimi przebywającymi w Ukrainie. Obniżka do 29 groszy za minutę dotyczy wszystkich połączeń wykonywanych z telefonów komórkowych Orange i nju na ukraińskie numery stacjonarne i komórkowe, zarówno w ofertach na kartę, jak i w abonamencie, dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Dla osób, które przebywają na terenie Ukrainy, Orange przygotował pakiet 5 GB Internetu w roamingu. Dotyczy to ofert abonamentowych Pomarańczowych, również biznesowych.

Zdarzają się sytuacje, w których osoba będąca już długo w Polsce musi wrócić do Ukrainy, np. po rodzinę albo działa jako wolontariusz. Wtedy na terenie Ukrainy w swoim abonamencie może wykorzystać pakiet dodatkowych, darmowych GB.

– czytamy na blogu Orange

Użytkownicy oferty mogą korzystać z niższej opłaty za transmisję danych w roamingu na terenie Ukrainy. Wynosi ona 0,01402 zł za 1 MB, czyli 14,36 zł za 1 GB. Klienci, którzy korzystają z pakietów internetowych, limit GB w Strefie 1 będzie dostępny również na terenie Ukrainy.

Oferta dla Ukrainy w Orange Flex

Użytkownicy Orange Flexa mogą aktywować bezpłatny pakiet 100 minut na rozmowy międzynarodowe do Ukrainy, ważny przez 30 dni. Wystarczy w tym celu wpisać kod UKRAINA100 w polu kody promocyjne w aplikacji Flex. Dodatkowo można skorzystać z darmowych 10 GB w kraju oraz z pakietu 5 GB w roamingu w Ukrainie. W pierwszym przypadku pakiet uruchamia się w aplikacji za pomocą kodu UKR10, a w drugim – UKR5GB.

Darmowe startery

Orange Polska nadal rozdaje darmowe startery w punktach recepcyjnych na granicy, a także na dworcach kolejowych w największych miastach Polski. Do tej pory aktywowanych zostało ponad 312 tysięcy darmowych pakietów ze specjalną ofertą dla Ukraińców. Jest to miesiąc bezpłatnych połączeń w Polsce (minuty, SMS, MMS), 100 minut do Ukrainy i 30 GB Internetu.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Orange