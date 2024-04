Orange rozdaje prezenty. Dziś jeden dla wszystkich

Środa i pierwsza środa miesiąca – to dwie okazje na prezenty w Orange. Tym razem prezent jest jeden, taki sam w ofertach abonamentowych, jak i na kartę.

Co środę Orange rozdaje w swojej aplikacji „Mój Orange” bonusy dla klientów abonamentowych, natomiast dla karciarzy okazja nadchodzi w każdą pierwszą środę miesiąca.

Dotąd prezenty rozdawane w tych akcjach były zróżnicowane, tym razem jednak w obydwu rodzajach ofert jest to samo. Bonusem jest usługa CyberTarcza przez 30 dni za darmo.

CyberTarcza...? Warto spróbować

Prawdopodobnie nie jest to oferta, która spowoduje wielkie emocje u klientów Orange, bo ta sama usługa pojawiała się już w promocjach przy różnych okazjach. Orange przekonuje jednak, że warto spróbować. CyberTarcza to narzędzie, które na smartfonach korzystających z internetu mobilnego Orange w Polsce pozwala chronić dane, hasła i finanse. To więcej niż zwykły antywirus, usługa zabezpiecza między innymi przed atakami phishingowymi, które niezmiennie pozostają jednym z większych zagrożeń. CyberTarcza chroni przed podejrzanymi stronami i linkami w SMS-ach i e-mailach, filtruje niechciane treści i strony WWW. Działa bez konieczności aktualizacji, nie obniża wydajności urządzenia, ma aktywną blokadę przed wypływem danych z urządzenia.

Jak skorzystać z darmowej usługi CyberTarcza?

Usługa CyberTarcza jest oferowana na 30 dni za darmo. Klienci na kartę mogą odebrać prezent w aplikacji „Mój Orange” lub po zalogowaniu się do swojego konta z urządzenia mobilnego, w zakładce „Dla Ciebie”. Po wybraniu na banerze przycisku „Zamawiam i Płacę” otworzy się przygotowany już SMS aktywacyjny, a po jego wysłaniu promocja zacznie działać.

Dwa dni przed końcem promocji Orange poinformuje o tym, że niedługo zakończy się okres bezpłatny. Jeśli użytkownik będzie chciał przedłużyć u siebie Cybertarczę, to po okresie próbnym jej koszt będzie wynosił 12 zł na miesiąc.

Z promocji można skorzystać do 30 kwietnia.

CyberTarcza za darmo w ofertach abonamentowych

W ofertach abonamentowych aktywacja usługi wygląda podobnie, ale z dwoma zastrzeżeniami. Zgodnie z zasadami akcji „Środy z Mój Orange” część klientów może zobaczyć w aplikacji bonus alternatywny, na przykład, gdy korzystał już z darmowej CyberTarczy. Takim bonusem może być na przykład paczka GB.

W takim czy innym przypadku klienci w abonamencie mają czas na odebranie dzisiejszego bonusu do przyszłego wtorku, 9 kwietnia. Po 30 darmowych dniach operator przypomni, że kontynuacja usługi wiąże się z kosztem 12 zł miesięcznie. Będzie można z niej oczywiście zrezygnować.

