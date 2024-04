Orange chwali się jakością sieci. Jest nowa kampania wizerunkowa

Orange tu jest to hasło nowej kampanii wizerunkowej pomarańczowego operatora, która wystartowała z początkiem kwietnia tego roku. Ma ona pokreślić jakość sieci w formie dynamicznej opowieści, w centrum której są ludzie w codziennych sytuacjach, w których towarzyszy im technologia.

Orange Polska ruszył w kwietniu z nową kampanią wizerunkową, nastawioną na pokazanie jakości pomarańczowej sieci. Wpisuje się ona w nowy, globalny format komunikacji pomarańczowej marki i stawia na dynamiczną opowieść, w której centrum są ludzie korzystający z technologii w codziennych sytuacjach.

Zmiany w świecie technologii mają coraz większy wpływ na życie każdego z nas. W bardzo różnych sytuacjach korzystamy z cyfrowego świata, w czym pomaga nam między innymi najnowsza siec 5G czy światłowód. Jedno i drugie możemy mieć od Orange.

Motywem przewodnim kampanii są ludzie w kontekście różnorodności ich potrzeb i znaczenia dostępu do Internetu. Tym, co ich łączy, to jakość sieci, na której można polegać, w różnych sytuacjach i na każdym etapie życia. W kampanii pokazano także ludzi Orange, którzy są blisko klientów. W formatach outdoorowych zobaczymy pracowników zajmujących się obsługą klientów w salonach. Nowy podpis marki „Orange tu jest” podkreśla zarówno dostępność technologii, niezawodność sieci jak i codzienne rozumienie potrzeb jej użytkowników.