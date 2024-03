Prawdziwy drapieżnik w Orange. Wszystko widać przez kamerę

Na stacji bazowej Orange zamieszkał sokół wędrowny. W otoczeniu najnowszej technologii ten drapieżny ptak znalazł swój dom i złożył jaja, które wyglądają jak pisanki świąteczne. Wszystko można obejrzeć przez kamerę.

Orange kontynuuje akcje budowania na swoich stacjach bazowych gniazd dla ptaków. Na początku marca operator informował o nowych lokatorach obiektu w Liszkowie, gdzie schronienie znalazły puszczyk i pustułki, ale to nie jedyne tego typu miejsca. Orange zamontował budki lęgowe z monitoringiem na masztach w Łodzi, Zielonej Górze, Konstantynowie, Strzelcach Opolskich oraz Kwidzynie. W tym ostatnim miejscu zadomowił się sokół wędrowny. Ptak złożył jaja, które wyglądają jak pisanki świąteczne.

Sokoła zauważyliśmy w połowie marca. Najpierw był jeden zwiadowca, później zajrzała para, którą dzięki obrączkom udało się zidentyfikować z pomocą Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”. Samiec to ptak z reintrodukcji w Nadleśnictwie Nowe Ramuki, a samica, która wysiaduje jajka, nosi imię związane z okolicą pochodzenia – Redzianka

– opisuje Orange na firmowym blogu.

Jak zwraca uwagę operator, sokół wędrowny jako gatunek był w stanie zagrożenia, do czego w dużym stopniu przyczyniły się pestycydy. Na szczęście podjęto działania zmierzające do odbudowy populacji sokoła wędrownego, choć nie jest to proste – jedyną skuteczną metodą przywrócenia go przyrodzie jest reintrodukcja, czyli wypuszczanie wyhodowanych młodych.

Gniazda jak te na wieży Orange to jedyne miejsca, w których sokół wędrowny może zbudować swój dom. Jest to gatunek, który sam nie buduje i nie naprawia zajmowanych gniazd, więc jednym ze sposobów na zatrzymanie go jest zainstalowanie specjalnej platformy gniazdowej tak jak w tym przypadku.

Wszyscy zainteresowani obserwacją ptaków w gniazdach na stacjach bazowych Orange powinni zajrzeć na stronę https://player.syntion.pl. Dostępny tam podgląd kamery pozwala zajrzeć do gniazd w różnych lokalizacjach. Żeby zmienić widok na interesujące nas miejsce, trzeba przełączyć się na nie na górnej belce.

Jako ciekawostkę warto też przypomnieć, że dwa lata temu Orange nakręcił film, przedstawiający jak przebiega budowa gniazda na maszcie ze stacją bazową. Jak widać, jest to skomplikowana operacja, wymagająca pracy zespołowej na wysokościach.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Orange, player.syntion.pl

Źródło tekstu: Blog Orange Polska