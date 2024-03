Orange dokłada do pieca. Leci nowa paczka gigabajtów gratis

Orange nie żałuje w tym tygodniu darmowych gigabajtów, a środa przynosi kolejną okazję na zasilenie konta.

Co środę Orange hojną ręką rozdaje prezenty dla swoich użytkowników, a ponieważ właśnie nadszedł ten dzień, warto zajrzeć do aplikacji. Czeka tam paczka gigabajtów do wykorzystania na dowolne cele.

Orange: odbierz 10 GB gratis

Tym razem paczka z darmowym internetem w Orange zawiera 10 GB. Dla wymagających użytkowników to niezbyt wiele, ale zawsze to przynajmniej kilka dni dodatkowego buszowania w sieci.

Z gratisowej paczki 10 GB w Orange można skorzystać na terenie Polski, na co się tylko chce. Jest tylko jedno ograniczenie – pakiet zachowuje ważność wyłącznie w aktualnym cyklu rozliczeniowym, a po nim wygasa, więc czas przydatności paczki może się różnić w zależności od użytkownika.

Na odebranie darmowych 10 GB jest czas do najbliższego wtorku, 2 kwietnia. Można to zrobić w aplikacji „Mój Orange”, w zakładce „Dla Ciebie”.

Środowa promocja jak zawsze przewidziana jest wyłącznie dla abonamentowych klientów Orange.

Za to wszyscy klienci sieci, także ci karciani, mogą jeszcze przez trzy dni (środa, czwartek, piątek) odebrać w sumie 15 GB darmowych gigabajtów w wielkanocnej akcji Orange. Zasada jest prosta – za każde stłuczone jajo odbiera się 5 GB. A gdzie te jaja? Również w aplikacji „Mój Orange”. Szczegóły tutaj: Orange: rozbijaj jaja, dostaniesz darmowe gigabajty

Zobacz: Z Orange zadbasz o bezpieczeństwo najbliższych. Wystarczy Opaska SOS

Zobacz: Orange straszy wyłączeniem numeru. O co chodzi?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Opracowanie własne